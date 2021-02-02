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Рубрика: В мире

В США сотрудник ФБР убит при попытке обыска в частном доме

Текст: Константин Волков

Как минимум один сотрудник ФБР застрелен при попытке провести обыск в частном доме в городе Санрайз, штат Флорида. Об этом сообщает 2 февраля газета The Miami Herald.

Фото: iStock
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Обыск планировался в доме человека, который, по информации бюро, мог хранить видеоматериалы сексуального характера с участием детей. Однако при попытке проникнуть в дом началась стрельба. Это произошло примерно в 6 утра по времени Восточного побережья США (14:00 Мск).

В общей сложности при стрельбе пострадали не менее пяти сотрудников ФБР. Не исключено, что число погибших может увеличиться.

В мире США

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