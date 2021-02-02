В войска в 2020 году поступило 147 самолетов и вертолетов

В прошлом году предприятия Объединенной авиастроительной корпорации поставили в Вооруженные Силы 147 летательных аппаратов, в том числе первый серийный многофункциональный истребитель Су-57, сообщил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС