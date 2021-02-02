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02.02.2021 13:04
Рубрика: Власть

В войска в 2020 году поступило 147 самолетов и вертолетов

Текст: Александр Степанов
В прошлом году предприятия Объединенной авиастроительной корпорации поставили в Вооруженные Силы 147 летательных аппаратов, в том числе первый серийный многофункциональный истребитель Су-57, сообщил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По его словам, совершили первые полеты модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М и Ту-95МСМ.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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Кроме того, завершены два долгосрочных контракта на поставку многоцелевых истребителей Су-35С и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

"В текущем году важно наращивать производство по перспективным образцам вооружения - многофункциональным истребителям пятого поколения Су-57, новым тяжелым военно-транспортным самолетам Ил-76МД-90А", - подчеркнул министр.

Он отметил, что не менее важная задача - воспроизводство модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М на Казанском авиационном заводе.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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