Вице-канцлер ФРГ считает, что "Северный поток-2" достроят в этом году

Газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря "Северный поток-2" будет достроен в 2021 году, заявил вице-канцлер ФРГ Олаф Штольц на пресс-конференции 2 февраля.

Он отметил, что "сложности есть", однако, "европейские государства вместе объяснили, что это европейский вопрос, и что они не хотят, чтобы другие стороны вмешивались".

Днем ранее глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, комментируя сомнения Франции в целесообразности создания трубопровода, что "требование французского правительства остановить строительство "Северного потока-2" является неразумным и ошибочным. Остановка уже разрешенного проекта ляжет бременем на плечи немецких потребителей и налогоплательщиков в связи с повышением цен на газ и необходимостью выплачивать компенсации компаниям за уже вложенные инвестиции".