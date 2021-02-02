Еще в школе Эмиль Люмкис перевел "Божественную комедию" Данте 12:03

Люмкис Эмиль

Еще в школе Эмиль Люмкис перевел "Божественную комедию" Данте

Виктор Лузгин: Фронтовая старая тетрадка кровью перемочена в бою 11:48

Лузгин Виктор

Виктор Лузгин: Фронтовая старая тетрадка кровью перемочена в бою

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Логин Янис

Свои стихи Янис Логин печатал в газетах под псевдонимом "Овод"

Сохранилось всего одно стихотворение Надежды Лисановой 11:33

Лисанова Надежда

Сохранилось всего одно стихотворение Надежды Лисановой

Борис Слуцкий посвятил памяти Бориса Лебского два стихотворения 11:06

Лебский Борис

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Кузмичёв Дмитрий

В 1943 году поэтесса Ольга Мочалова написала стихотворение "Памяти Дмитрия Кузмичева"

В начале 1930-х Александр Котульский под руководством Маршака учился в "Детском университете" 10:55

Котульский Александр

В начале 1930-х Александр Котульский под руководством Маршака учился в "Детском университете"

Ефрем Лоренц погиб в октябре 1941 года 01.02.2021

Лоренц Ефрем

Ефрем Лоренц погиб в октябре 1941 года

22 декабря 1942 года Давид Лондон был представлен к медали "За оборону Ленинграда" 01.02.2021

Лондон Давид

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Валентин Литовский сыграл Пушкина в фильме "Юность поэта" 01.02.2021

Литовский Валентин

Валентин Литовский сыграл Пушкина в фильме "Юность поэта"

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Лобода Всеволод

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Левицкий Леонид

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Каневский Давид

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Фото: Олег Кнорринг / РИА Новости

"Самолеты стояли, как заячьи уши..."

Текст: Дмитрий Шеваров
Виктор Лузгин, 27 лет
Лузгин Виктор (1918 - 1945), летчик.

Сохранилось восемь стихотворений Виктора, опубликованных в 1963 году Сергеем Наровчатовым в сборнике "Имена на поверке". Об авторе было сказано так: "Погиб на фронте в 1945 году. Биографических данных не сохранилось".

В Центральном архиве Министерства обороны есть сведения (их предоставил мне Игорь Константинович Нефедов) о старшем лейтенанте Лузгине Викторе Федоровиче, воевавшем в начале войны в составе 693-го ночного легко-бомбардировочного авиационного полка (ВВС 16 А Западный фронт).

Виктор Федорович Лузгин родился в 1918 году. Призван в РККА в 1938 году. Исключен из списков Советской Армии 06.05.1946.

До конца остается непонятным: тот ли самый это Лузгин?..

Стихотворения Виктора Лузгина

Моделист

Он по неделям не сидел на месте.

Строгал и резал, клал чертеж на стол…

И по утрам опилки, стружки жести

Мать собирала, подметая пол.

И вот стоит модель, его творенье,

Готовая для спора с высотой.

И всё в ней словно в пушкинской поэме,

Где не найдете лишней запятой.

1930-е

Парашютист

Как оживился пионерский лагерь,

Когда он, кончив кропотливый труд,

Легко раскрыл из розовой бумаги

Им сделанный впервые парашют.

Рвался из сердца радости избыток,

Когда с березы брошенный, шурша,

На тонких стропах из суровых ниток

Нес парашютик два карандаша…

Горит закат, дорогою знакомой,

Чуть угловат, медлителен, плечист,

Идет, не торопясь, с аэродрома

Известный чемпион-парашютист.

В его глазах мелькают жест пилота,

И купол неба светло-голубой,

И шаг с крыла, и тень от самолета,

И струны строп, и шелк над головой.

А он, рукою волосы откинув,

Припомнит лето, лагерные дни,

Как сквозь туман, неясные картины

Вдруг проплывут из детства перед ним.

Он вновь увидит пионерский лагерь,

Он вспомнит долгий кропотливый труд

И первый свой из розовой бумаги

Им сделанный когда-то парашют.

1930-е

Июльское утро

Спит деревня. Синеют пруды,

Как мазки на коврах зеленых.

Наклонились над рябью воды

Лопоухие сучья кленов.

На заборе бездельник-петух

Горлопанит, зрачками вращая.

И кнутищем прохлопал пастух,

Полномочия дня возвещая.

В поле запахи утра свежи,

Чуть дымится туман над лугами,

И на пологе убранной ржи

Зашуршала стерня под ногами.

Вот следы торопливых копыт,

До рассвета здесь жнейки жужжали,

Спят, откинувшись навзничь, снопы,

Как солдаты в степи на привале.

1930-е

* * *

Коль выйдет так, что полем боя

Идти придется сквозь огни,

Давай условимся с тобою

На все последующие дни:

Во-первых, в трудный час разлуки

Не проливать ненужных слез

И не ломать, закинув, руки

Над русым ворохом волос.

И, во-вторых, чтоб трезво, грубо

О всех невзгодах мне писать,

В час одиночества чтоб губы

С тяжелым всхлипом не кусать.

Нет, лучше, губы сжав упрямо,

Превозмогая в сердце дрожь,

Пошли мне, право, телеграмму,

Что любишь, что с тоскою ждешь.

Пусть будет малость безрассудно:

Но там, за далью, за войной.

Я буду знать, как в жизни трудно

Быть неприкаянной одной.

В землянке средь снегов ночуя,

Из боя вновь шагая в бой,

Я буду, устали не чуя,

Идти, чтоб встретиться с тобой.

1941 (?)

Ненастье на аэродроме

Мы в те дни поднимались болезненно-рано;

Подходили к окну… отходили, сердясь.

Над пустыми полями бродили туманы,

На дорогах рыжела заклеклая грязь.

Ныла страшная осень. Казалось, над миром

Провалилося небо. Дожди как беда.

Лужи пенились, в ямах былых капониров

Зеленела промозглая злая вода.

Домино надоело… Все бывали "козлами",

Не хотелось читать, а тем более петь.

Мы смотрели на мир злыми-злыми глазами.

Кисло летное поле - ни сесть, ни взлететь.

Был осадок безделья в бунтующих душах,

Беспризорными были очки и унты.

Самолеты стояли, как заячьи уши,

Навострив в ожиданье стальные винты.

1943 (?)

Командир эскадрильи

Окно… Из марли занавеска,

Тесовый старый табурет.

Сидит за столиком комэска

И молча смотрит на портрет.

Собрав между бровей морщины,

Чуть-чуть прищурив левый глаз,

Видавший сто боев мужчина -

О чем он думает сейчас?

О чем мечтает, что он хочет,

Что он решит не торопясь?

А на него безусый летчик

Глядит с портрета, чуть смеясь.

Глядит курносый мокрогубик,

Глядит веселый, озорной…

В петлице только первый кубик,

И два полета за спиной.

1944 (?)

* * *

Далекий сорок первый год.

Жара печет до исступленья.

Мы от границы на восход

Топтали версты отступленья.

Из деревень, в дыму, в пыли,

Шли матери, раскинув платы.

Чем мы утешить их могли,

Мы, отступавшие солдаты?

Поля, пожары, пыль дорог,

Короткий сон под гулким небом,

И в горле комом, как упрек,

Кусок черствеющего хлеба.

1945 (?)

Вступление

Фронтовая старая тетрадка

Кровью перемочена в бою.

Как упрямства русского разгадку,

Я тебя огласке предаю.

Воскреси задымленные даты,

Допиши сегодня до конца

Светлый облик русского солдата

До последней черточки лица.

Встанет он не витязем из сказки,

Побывавшем тыщу раз в боях.

С автоматом, в запылённой каске,

В кирзовых армейских сапогах.

1945 (?)

Фото: Евгений Халдей / РИА Новости
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