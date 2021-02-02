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02.02.2021 18:46
Рубрика: В мире

Власти Германии хотят продлить режим ЧС по коронавирусу до июня

Текст: Константин Волков

Кабинет министров Германии намерен до июня продлить в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом. Об этом 2 февраля сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники в правительстве.

Фото: iStock
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Напомним, что режим ЧС действует в Германии с 25 марта 2020 года и до 25 марта 2021 года. Действие режима ЧС позволяет властям вводить новые ограничения без санкции парламента. Однако продлить этот режим можно будет только при согласии большинства депутатов Бундестага.

С 16 декабря и по настоящее время на территорию страны действует жесткий карантин, закрыты практически все учреждения, помимо продовольственных магазинов и аптек, выход на улицу ограничен. Дата окончания карантина пока точно неизвестна, между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель уже предлагала продлить его до католической Пасхи, т.е. до 4 апреля. При этом в стране растет недовольство тотальным локдауном, убивающим экономику и ведущим к росту психических расстройств среди населения.

При этом ситуация с распространением коронавируса в Германии стабилизируется, число ежедневных заражений снижается, за последние сутки выявлено 6 114 случаев заражения, тогда как на пике в декабре было до 30 тысяч новых случаев заболевания в день.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

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