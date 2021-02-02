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02.02.2021 13:11
Рубрика: В мире

Власти Танзании отказались вакцинировать население от коронавируса

Текст: Константин Волков
Минздрав Танзании не намерен закупать вакцину от коронавируса и проводить вакцинацию населения. Об этом заявила 2 февраля министр здравоохранения, развития общин, гендера, по делам пожилых людей и детства Танзании Дороти Гважима, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

По словам министра, население Танзании "в полной безопасности". Также Гважима призвала людей придерживаться норм гигиены и в случае необходимости "делать ингаляцию травами".

Днем ранее министр по делам региональных администраций Танзании Сулейман Яфо заявил, что власти начинают кампанию по продвижению "ингаляционной терапии" для сдерживания распространения коронавируса. "Вирусу нет места в нашей стране, мы эффективно уничтожим его, вдыхая пар и употребляя фрукты и овощи", сказал Яфо.

Ингаляционная терапия подразумевает вдыхание паров от смеси местных трав и листьев дерева ним (азадирахта индийская) - это растение считается в Южной Азии "панацеей ото всех болезней". Кроме того, министр посоветовал есть больше имбиря, чеснока, арбузов, апельсинов и лимонов.

Ингаляционная кампания уже привела к повышенному спросу на приспособления для ингаляции.

Фото: iStock
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При этом врачи неоднократно отмечали, что нет никаких доказательств, что ингаляции могут помочь сдержать распространение коронавируса.

В январе президент Танзании Джон Магуфули также заявил, что в стране нет никакой необходимости в вакцине.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Танзании остается неизвестна, поскольку власти прекратили ее публиковать с апреля 2020 года, когда число заболевших достигло 509 человек.

Политика Танзании вызывает обеспокоенность ВОЗ, которая считает, что если хотя бы одна страна Африки откажется от общепризнанных способов борьбы с коронавирусом, это может поставить под угрозу весь континент.

В мире Африка Танзания Пандемия коронавируса COVID-19

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