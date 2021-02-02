В российском уголовном законодательстве может появиться наказание для тех, кто призывает иностранные государства ввести санкции против России, ее бизнеса и граждан. Об этом заявил в понедельник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее стало известно, что Фонд борьбы с коррупцией (он признан в России НКО-иноагентом) обратился к президенту США Джо Байдену с требованием ввести ограничения против десятков россиян.

"Этот поступок, думаю, осудят все. Совершать такие действия непозволительно, - уверен спикер ГД. - Если называть вещи своими именами, то это обращение за иностранной помощью с целью разрушить нашу экономику". Председатель Госдумы допустил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям против РФ. Эта норма может появиться ко второму чтению законопроекта, который сам Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также главы думских фракций внесли в Госдуму в мае 2018 года. В указанных поправках предлагается ввести уголовную ответственность за исполнение требований санкций против России с максимальным наказанием в виде четырех лет лишения свободы. Теперь эту норму могут доработать и учесть в ней призывы к введению санкций. "Мы должны защитить нашу экономику и граждан", - уверен Володин.