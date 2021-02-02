Володин: За призывы к санкциям против РФ надо жестоко наказывать

Ответственность за призывы вводить санкции против граждан России должна быть очень жесткой, ведь увещевания на их авторов не действуют. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее стало известно, что признанный иноагентом в РФ фонд борьбы с коррупцией (ФБК) призвал власти США ввести санкции против восьми высокопоставленных российских представителей.

"Мы считаем, что необходимо за такие инициативы и действия, подчеркиваю, действия, наказывать, причем, очень жестко, - подчеркнул Володин. - Когда звучат предложения в виде обращения к другим государством, институтам других государств с просьбой наложить санкции на наших граждан, санкции в отношении владельцев крупнейших компаний - это также разрушают экономику".

Спикер уверен, что каждая страна должна защищать свой суверенитет, своих граждан, свои институты власти.

Он напомнил, что в 2018 году Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий уголовную ответственность за отказ от работы с компаниями, которые попали под санкции. Тогда депутаты предупредили, что, если на россиян будут накладывать санкции и реализовывать их, парламентарии вернутся к этому вопросу.

"И сегодня мы видим: ни на кого эти увещевательные меры не действуют, поэтому надо принимать закон", - считает Вячеслав Володин.