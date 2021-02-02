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02.02.2021 15:13
Рубрика: Власть

Володин: За призывы к санкциям против РФ надо жестоко наказывать

Текст: Татьяна Замахина

Ответственность за призывы вводить санкции против граждан России должна быть очень жесткой, ведь увещевания на их авторов не действуют. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 1".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Ранее стало известно, что признанный иноагентом в РФ фонд борьбы с коррупцией (ФБК) призвал власти США ввести санкции против восьми высокопоставленных российских представителей.

"Мы считаем, что необходимо за такие инициативы и действия, подчеркиваю, действия, наказывать, причем, очень жестко, - подчеркнул Володин. - Когда звучат предложения в виде обращения к другим государством, институтам других государств с просьбой наложить санкции на наших граждан, санкции в отношении владельцев крупнейших компаний - это также разрушают экономику".

Спикер уверен, что каждая страна должна защищать свой суверенитет, своих граждан, свои институты власти.

Он напомнил, что в 2018 году Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий уголовную ответственность за отказ от работы с компаниями, которые попали под санкции. Тогда депутаты предупредили, что, если на россиян будут накладывать санкции и реализовывать их, парламентарии вернутся к этому вопросу.

"И сегодня мы видим: ни на кого эти увещевательные меры не действуют, поэтому надо принимать закон", - считает Вячеслав Володин.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Санкции и антисанкции

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