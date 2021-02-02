Медики настоятельно рекомендуют Папе Римскому Франциску внести серьезные коррективы в его рацион питания и сбросить около 7-8 килограммов, чтобы избежать хирургического вмешательства. На протяжении нескольких лет первосвященник, а ему 84 года, страдает от воспаления седалищного нерва. В 2007-м после сильнейшего приступа, вызванного этим серьезным неврологическим заболеванием, Франциск оказался фактически парализованным. А с 2013 года, с момента восхождения на папский престол, Бергольо регулярно проходит сеансы физиотерапии. Однако, судя по всему, они больше не дают ожидаемого результата. В последнее время главе Святого Престола все чаще приходится бороться с невыносимой болью, которая вынуждает его раз за разом либо отменять литургии и другие важные мероприятия, либо участвовать в них в непривычном для него формате. Так, к примеру, в минувшую пятницу во время заседания Трибунала Римской Роты, Папа Римский был вынужден извиниться перед собравшимися и провести встречу сидя.

Изначально врачи посоветовали понтифику, известному своим "здоровым аппетитом", отказаться от пасты, пиццы, сладостей и перейти на небольшие порции риса, есть больше свежих сезонных фруктов и овощей, заменить красное мясо на белое и рыбу, а также увеличить потребление оливкового масла. Однако, если верить некоторым изданиям, Папа сумел все-таки убедить нутриционистов, добившись добавления в ежедневный рацион 80 г столь обожаемой им пасты. Но после ее потребления Папе рекомендуется совершать 20-минутный променад. По мнению экспертов, подобная диета позволит Франциску подготовиться и достойно выдержать его первый апостольский визит с начала глобальной пандемии. С 5 по 8 марта Папа, который в былые времена путешествовал аж по 5-6 раз год, на этот раз намеревается посетить Ирак. Диетолог назвала топ продуктов для хорошего сна