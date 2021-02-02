Новости

В Москве эвакуировали 125 машин без номеров 21:15
В Москве ликвидирован пожар в детском центре 21:09
Захарова: РФ ответит на все случаи вмешательства иностранных послов во внутренние дела 20:54
В Москве загорелся детский центр 20:32
В Британии скончался ветеран, собравший 32,8 млн фунтов на борьбу с ковидом 20:08
Снайдер показал Джокера из режиссерской версии "Лиги справедливости" 19:59
Музей хоккея в Москве возобновит работу под эгидой ФХР 19:57
Юрист: Навальный уводит процесс в неподобающую для правосудия сторону 19:40
В Испании коронавирус признают профессиональным заболеванием медиков 19:31
Минздрав включит "веселящий газ" в перечень одурманивающих веществ 19:17
В Москве лифт повредил ногу ребенку 18:58
Власти Германии хотят продлить режим ЧС по коронавирусу до июня 18:46
Прокурор: Навальный - единственный гражданин РФ, получивший 2 условных срока 18:36
РФПИ: Россия сможет обеспечить вакциной "Спутник V" около 700 млн человек 18:31
Стало известно, сколько "Барселона" заработала благодаря Месси 18:12
Первый энергоблок БелАЭС выработал 1 млрд кВт-ч электроэнергии 17:50
В Латвии впервые обнаружили больную коронавирусом кошку 17:49
Мурашко: Вакцина "Спутник V" - одна из лучших 17:46
Путин поддержал идею снять фильм о выдающихся педагогах 17:31
В Госдуму внесен проект о заморозке начисления пени за просрочку оплаты налога 17:25
Путин: Будем работать над расширением программы льготных перелетов из ДФО 17:23
Стало известно, куда переедет "Дом 2" 17:22
Путин: Конкурс "Учитель года" надо показывать интересно 17:20
Сурок Фил предсказал затяжную зиму в штате Пенсильвания 17:16
Путин: Нужно реагировать на вредоносный контент без ущерба свободе слова 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 19:56
Рубрика: В мире

Папа и паста

Понтифику прописали строгую диету
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8372)
Медики настоятельно рекомендуют Папе Римскому Франциску внести серьезные коррективы в его рацион питания и сбросить около 7-8 килограммов, чтобы избежать хирургического вмешательства. На протяжении нескольких лет первосвященник, а ему 84 года, страдает от воспаления седалищного нерва. В 2007-м после сильнейшего приступа, вызванного этим серьезным неврологическим заболеванием, Франциск оказался фактически парализованным. А с 2013 года, с момента восхождения на папский престол, Бергольо регулярно проходит сеансы физиотерапии. Однако, судя по всему, они больше не дают ожидаемого результата. В последнее время главе Святого Престола все чаще приходится бороться с невыносимой болью, которая вынуждает его раз за разом либо отменять литургии и другие важные мероприятия, либо участвовать в них в непривычном для него формате. Так, к примеру, в минувшую пятницу во время заседания Трибунала Римской Роты, Папа Римский был вынужден извиниться перед собравшимися и провести встречу сидя.

Изначально врачи посоветовали понтифику, известному своим "здоровым аппетитом", отказаться от пасты, пиццы, сладостей и перейти на небольшие порции риса, есть больше свежих сезонных фруктов и овощей, заменить красное мясо на белое и рыбу, а также увеличить потребление оливкового масла. Однако, если верить некоторым изданиям, Папа сумел все-таки убедить нутриционистов, добившись добавления в ежедневный рацион 80 г столь обожаемой им пасты. Но после ее потребления Папе рекомендуется совершать 20-минутный променад. По мнению экспертов, подобная диета позволит Франциску подготовиться и достойно выдержать его первый апостольский визит с начала глобальной пандемии. С 5 по 8 марта Папа, который в былые времена путешествовал аж по 5-6 раз год, на этот раз намеревается посетить Ирак.

Диетолог назвала топ продуктов для хорошего сна
В мире Европа Италия

Главное сегодня

Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики
Гинцбург: "Спутник V" сможет защищать от коронавируса больше двух лет
Цена на нефть превысила 58 долларов впервые с февраля 2020 года
Лавров: Россия может пересмотреть решение по выходу из ДОН
Латвия примет все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года
В мире наблюдается самая жаркая погода за последние 12 тысяч лет
В ВОЗ заявили о возможности пандемии из-за вируса Nipah