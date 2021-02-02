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Рубрика: Спорт

Весь лед отдали Риге

Матчи ЧМ-2021 пройдут в одной Латвии
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 21(8372)
Все матчи чемпионата мира по хоккею пройдут в Риге. Такое решение было принято накануне на заседании Международной федерации хоккея (IIHF).
Глава IIHF Рене Фазель не хотел переносить ЧМ из Беларуси. Фото: РИА Новости Глава IIHF Рене Фазель не хотел переносить ЧМ из Беларуси. Фото: РИА Новости
Глава IIHF Рене Фазель не хотел переносить ЧМ из Беларуси. Фото: РИА Новости

Напомним, изначально латвийская столица должна была принять турнир вместе с Минском, однако две недели назад под сильнейшим политическим давлением IIHF лишила Беларусь статуса одного из хозяев мирового первенства.

Фото: РИА Новости
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В качестве альтернативных рассматривались варианты с проведением турнира только в Латвии, а также совместно со Словакией (Братислава) либо с Данией (Хернинг). В итоге остановились на первом.

"Хочу поблагодарить Данию и Словакию за их оперативную готовность принять матчи чемпионата мира. Но в конечном счете совет IIHF пришел к выводу, что проведение турнира в одной стране позволит нам быть более гибкими. С одной стороны, у нас будет возможность организовать ЧМ-2021 в режиме "пузыря" без лишних финансовых потерь, с другой - мы будем готовы принять болельщиков, если все пойдет хорошо", - объяснил выбор IIHF глава организации Рене Фазель.

Планируется, что ЧМ-2021 пройдет на двух аренах. "Арена Рига" примет матчи группы "В", два четвертьфинала, полуфиналы и медальные игры. Матчи группы "А" (в которую попала Россия), а также два четвертьфинала пройдут в Олимпийском спортивном центре, который будет переоборудован под ледовую арену вместимостью 6000 человек. Каток "Даугава" станет тренировочной площадкой. Правда, он еще строится и будет сдан только к концу марта. Предполагается, что все 16 команд-участниц разместятся в одном отеле.

Изменений в датах проведения турнира пока не планируется. Напомним, ЧМ-2021 состоится с 21 мая по 6 июня.

Спорт Хоккей Чемпионат мира

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