Вышел трейлер продолжения комедии "Гуляй, Вася!"

Роман Каримов продолжает делать сиквелы своих успешных картин. Таковых у него две, и сиквел второй - романтической комедии "Гуляй, Вася!" - как раз на очереди. Причём, судя по трейлеру, он ещё более вымученный, чем "Неадекватные люди 2".

Начало синопсиса напоминает описание очередного эпизода российской мыльной оперы: "Паше опять выпала великолепная возможность изменить жене с красивой Васей. Максу выпала возможность уничтожить Митю и вернуть Настю". Хотя дальше чуть интереснее: "Все герои сойдутся на острове Бали, где их ждут погони, бои без правил и невероятные приключения".

В ролях - всё те же: Любовь Аксёнова, Роман Курцын, Борис Дергачёв, Сергей Аброскин, Софья Райзман.

Премьера фильма "Гуляй, Вася! Свидание на Бали" - 4 марта.