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Рубрика: В мире

Останутся в нашей памяти

Вышла в свет 560-страничная "Книга памяти. Молдавия"
Текст: Андрей Путерник
Крупный международный проект "Книга памяти. Европа" по созданию единого реестра советских воинских захоронений и памятных мест на территории Европы и издание фотоальбомов по каждой из стран осуществляет Фонд ветеранов дипломатической службы совместно с общественной организацией "Институт военного наследия" (Литва), Академией военных наук РФ при помощи волонтёров и общественных организаций из разных европейских государств. В рамках проекта уже увидели свет "Книги памяти" Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии и первый том Венгрии. В настоящее время готовятся к изданию "Книги памяти" по Румынии, Болгарии и второй том по Венгрии. Выпуск всех книг осуществляет московское издательство "Человек".

Завершение Года памяти и славы для организаций российских соотечественников в Молдове было ознаменовано знаковым событием - выходом в свет уникального издания: "Книга памяти. Европа" (Альбом советских воинских захоронений и памятных мест на территории Молдавии).

Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"
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Подготовка к изданию этого тома "Книги памяти" началась после выхода 20 мая 2020-го Обращения Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к парламентам иностранных государств и народам мира в связи с 75-летием Победы над нацизмом с инициативой признания Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах - общим всемирным мемориалом человечества.

"Книга памяти. Молдавия" стала четвёртой в этой серии. 560 страниц фундаментального труда содержат фото и информацию о 1192 мемориальных объектах на территории Республики Молдова. Исполнители проекта работали в условиях пандемии и закрытых границ. К сожалению, сложнейшие условия карантина не позволили исследовать все мемориальные объекты.

И, тем не менее, книга увидела свет, в первую очередь благодаря волонтерам из молдавской военно-исторической ассоциации "ДОТ", а также организациям, входящим в Конгресс русских общин Республики Молдова. Вопросы, связанные с сохранением исторической памяти, постоянно находятся в поле зрения этого объединения. Неудивительно, что идея создания единого максимально полного каталога воинских захоронений и мемориалов нашла живой отклик у многих активистов и друзей Конгресса.

27 декабря 2020 г. Конгресс русских общин Республики Молдова провёл онлайн-презентацию "Книги памяти", на которую были приглашены волонтёры и руководители организаций, принимавших активное участие в проекте. Директор Русского интеллектуального центра Е.М. Буракова передала от всех собравшихся слова благодарности авторам издания - директору благотворительного "Фонда ветеранов дипломатической службы", Чрезвычайному и Полномочному Послу РФ В.В. Чхиквадзе и генеральному директору издательства "Человек" В.Л. Штейнбаху.

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Руководитель военно-исторической организации "ДОТ" С. Данилюк рассказал о проблемах, выявленных волонтёрами в ходе поисковой работы. Все участники говорили о необходимости продолжения начатого дела. В ходе встречи были намечены планы как по дальнейшей каталогизации мемориальных объектов, так и по их сохранению. Необходимо отметить, что кроме собственно мемориальных объектов альбом содержит исторические документы, а также фото торжественных церемоний, в которых по традиции участвуют не только руководители общественных организаций российских соотечественников, но и руководители государства.

Самое главное для создателей "Книги памяти. Молдавия" заключается в том, что она нашла отклик у молодых читателей. Приводим цитату из письма девятиклассницы Даши Куюжуклу из молдавского села Казаклия: "Мы, учащиеся Казаклийского теоретического лицея, выражаем искреннюю благодарность за предоставленный нам подарок в виде "Книги памяти". И ведь, действительно, эта Книга очень актуальна, востребована и почитаема в наше время. Мы считаем, что она, безусловно, займёт достойное место в библиотеке нашего лицея. С уважением, участники конкурса, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне".

В мире экс-СССР Молдавия Общество История Вторая мировая война

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