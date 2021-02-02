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Xiaomi, подвинься. В Россию пришел новый дешевый смартфон с NFC

Текст:   Антон Благовещенский
02.02.2021,  
18:57
Фото: BQ Фото: BQ
Фото: BQ

Под российским брендом мобильных устройств BQ вышел новый смартфон - Aurora. По цене ниже 10 тысяч рублей пользователю предлагают экран FullHD+ и модуль NFC для бесконтактных платежей.

Фото: BQ

Диагональ экрана составляет 6,4 дюйма, в качестве процессора используется чип Helop P60, а квадрокамера состоит из основного 16 Мп и трех вспомогательных (2, 0.3 и 0.3 Мп) объективов, включая макро и сканер глубины резкости. Сканер отпечатка пальца расположен необычно - на блоке камер. Разрешение фронтальной камеры - 20 Мп.

Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, постоянно - 64 Гб. BQ Aurora оснащен аккумулятором на 4000 мАч (зарядка происходит через пот USB-C) и слотом для карт microSD. Устройство работает на базе Android 10.

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Стоимость смартфона составляет 9990 рублей, и конкурировать ему придется с моделями линейки Redmi 9, часть из которых поддерживает NFC. При многих схожих характеристиках есть и отличия - у Redmi имеются широкоугольные камеры, а емкость аккумулятора выше. Кроме того, они дороже на тысячу-две рублей.

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