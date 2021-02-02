Илон Маск продолжает удивлять мир. Почти как Цезарь занимается несколькими делами. Причем каждое из них супермасштабное, многим его одного хватило бы на всю жизнь. А Маск удивляет своими достижениями и в космосе, и в создании и продвижении электромобилей. А сейчас взялся за мозг. Его стартап Neuralink вживил в мозг обезьяны чип, чтобы та смогла с его помощью играть в видеоигры. "Наша обезьяна с имплантом в черепе может играть в видеоигры, - заявил миллиардер. - Она выглядит абсолютно счастливой. Даже не видно, куда чип вставлен". Уже в ближайшее время Маск собирается использовать свои чипы для лечения тяжелых болезней головного мозга, а в долгосрочной перспективе планы амбициозны: от создания "симбиоза человек-ИИ" до "концептуальной телепатии.

Комментарий

Александр Каплан, завлабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ:

- Возможно, вы удивитесь, но обезьяна играла на компьютере уже более 15 лет назад. Такими работами ученые начали заниматься в конце прошлого века. В мозг вживляли электроды, которые снимали с нейронов сигналы электрической активности. Более того, эти сигналы даже научились расшифровывать и понимать, что, например, крыса хочет поднять лапу и переместить рычаг. А в 2012 году в США были вживлены электроды пациентам. После перенесенного инсульта они не говорили и не двигались. С помощью электродов были получены сигналы от нейронов. Их расшифровали, и эти люди смогли, управляя манипуляторами, перемещать стаканчик с напитком. Так что обещание Маска через пару месяцев продемонстрировать всему миру играющую на компьютере обезьяну вряд ли удивит ученых.

Где может оказаться на древе эволюции играющая на компьютере обезьяна? Фото: iStock

В то же время его работа - это серьезное достижение. В чем здесь суть? Дело в том, что все предыдущие исследования были сделаны, когда в мозг вживлялось немного электродов, 100 - 200. А в нашем мозге миллиарды нейронов. Понятно, что снимаемая с них сотней электродов информация мизерна. С ее помощью понять, какой сигнал посылает мозг, каковы его намерения, крайне сложно. Так вот Маск создал автомат, а это фактически робот, который может за 20 минут, очень аккуратно, не повреждая мозг, вживить в него тысячу контактов, которые будут считывать информацию с ближайших нейронов. Кстати, каждый электрод толщиной меньше человеческого волоса. Изюминка в том, что самих вживляемых электродов не становится больше, их может быть по-прежнему 100, но каждый имеет множество контактов. Скажем, в прошлом году автомат вживил на свинье тысячу контактов. А в принципе, эта технология может увеличить их число до нескольких десятков тысяч. И получить из мозга намного больше информации. Это главное достижение Маска.

Обезьяна играла на компьютере уже 15 лет назад

Но вот что с ней делать? Нам надо распознать не просто намерение обезьяны двинуть курсор вправо или влево. Это давно сделано. Задача - расшифровать внутреннюю речь человека, который из-за серьезной болезни не может двигаться и говорить, но мысленно слова произносит. Чтобы через синтезатор он смог их произнести. Требуется настоящий прорыв. Может ли это сделать Маск? Не знаю. Одно дело разработка инженерных технологий для вживления электродов в мозг и совсем другое - расшифровывать получаемые с них большие потоки информации. Это серьезная фундаментальная наука, которой занимаются ведущие лаборатории в мире, в том числе в России. Для расшифровки применяются самые разные методы, в частности, системы искусственного интеллекта.