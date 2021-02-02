На днях немецкие журналисты обратили внимание на любопытные факты о недавнем "расследовании" Навального. Региональные СМИ федеральной земли Баден-Вюртемберг (где гость канцлера, по официальной версии, находился на медицинской реабилитации после т.н. "отравления химическим оружием") в своих статьях дают весьма примечательные подробности того, как проходили съемки "фильма".

По их данным, которые неплохо было бы проверить и другим средствам массовой информации, подрядчиком стала местная продюсерская компания "Black Forest Studios" из г. Кирхцартен, неподалеку от г. Фрайбурга. Фирма, по не очень странному стечению многих обстоятельств, была открыта всего несколько месяцев назад, в ноябре 2020 года. Ее владельцы, супруги Вайланд, еще только начинают свой бизнес в регионе и сами признают, что фильм стал для их студии "первым крупным контрактом". Повезло, наверное.

При этом заказ поступил из Соединенных Штатов Америки. По электронной почте. В декабре 2020 года. Речь шла о создании документального фильма. Студия обязывалась предоставить помещения, профессиональное оборудование, а также оказывать содействие работе съемочной группы. Название фирмы-заказчика оказалось Вайландам неизвестным, несмотря на то, что они оба ранее работали в киноиндустрии США, а профессиональное образование получали в Лос-Анжелесе. Какая-то удивительная череда счастливых совпадений.

Над проектом, как утверждают представители "Black Forest Studios", две недели трудился международный коллектив специалистов, прибывший на съемки из Берлина. Работа велась в условиях полной конфиденциальности, с обязательствами о неразглашении информации. О том, что на студии проходят съемки, не были в курсе даже власти города. Повторю, это все из материалов немецких журналистов.

А вот то, что известно не из газет: проект вовсю поддержали федеральные власти ФРГ. В условиях жестких санитарно-эпидемиологических ограничений Навальный получил право свободно перемещаться по территории Германии на служебном автотранспорте, в сопровождении полицейских и агентов спецслужб. Эти агенты были какие надо агенты - у клиента возражений не возникло.

Видимо, они же организовали и доступ к архивам МГБ ГДР для "3D документалки".

Источник: страница официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Facebook.