Новости

Лучшим учителем России признан ростовчанин Михаил Гуров 13:36
Начались съемки третьего сезона "Пацанов" 13:35
Вице-канцлер ФРГ считает, что "Северный поток-2" достроят в этом году 13:31
Песков напомнил об отношении Путина к Ельцину 13:25
Песков назвал оправданными действия полиции в отношении участников несанкционированных акций 13:18
Принять участие в итальянской лотерее можно будет с помощью чека 13:16
Путин побеседует с финалистами конкурса "Учитель года" 13:08
Умер актер Дастин Даймонд 13:07
Климов: Незаконные акции проводятся с прицелом на выборы в Госдуму 13:07
Минобороны Казахстана похвасталось новой российской техникой 13:05
В честь Сталинградской битвы прогремел "Выстрел памяти" 12:58
Мэнсона вырежут из "Американских богов" из-за обвинений в насилии 12:57
В Челябинске отдали под суд налетчика, попавшего под машину 12:55
В Подмосковье мужчина убил тещу после 10 лет издевательств 12:50
В Совфеде обсудят вопрос о наказании за призывы к санкциям против россиян 12:42
Оперштаб: Еще 5012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 12:32
Меркель высказалась против предоставления привилегий привившимся от COVID-19 12:29
Фото: актрису "Универа" Светлану Степанковскую избили в ночном клубе 12:17
Более 50 жителей Красноярска отравились водопроводной водой 12:12
Умер актер из "Клана Сопрано" Хэл Холбрук 12:06
ФМБА намерено начать клинические испытания вакцины от COVID-19 в июле 11:58
Папарацци засняли Криса Хемсворта в новом костюме Тора 11:57
Рособрнадзор прокомментировал идею бесплатной системы репетиторства 11:54
Запись на прививку от COVID-19 через Госуслуги работает в большинстве регионов 11:41
Один из создателей "Симпсонов" Марк Уилмор умер от коронавируса 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 13:08
Рубрика: Власть

Студия "Темный лес"

Текст: Мария Захарова (официальный представитель МИД РФ)
На днях немецкие журналисты обратили внимание на любопытные факты о недавнем "расследовании" Навального. Региональные СМИ федеральной земли Баден-Вюртемберг (где гость канцлера, по официальной версии, находился на медицинской реабилитации после т.н. "отравления химическим оружием") в своих статьях дают весьма примечательные подробности того, как проходили съемки "фильма".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

По их данным, которые неплохо было бы проверить и другим средствам массовой информации, подрядчиком стала местная продюсерская компания "Black Forest Studios" из г. Кирхцартен, неподалеку от г. Фрайбурга. Фирма, по не очень странному стечению многих обстоятельств, была открыта всего несколько месяцев назад, в ноябре 2020 года. Ее владельцы, супруги Вайланд, еще только начинают свой бизнес в регионе и сами признают, что фильм стал для их студии "первым крупным контрактом". Повезло, наверное.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Захарова дала оценку публикации "маршрутов протеста" посольством США

При этом заказ поступил из Соединенных Штатов Америки. По электронной почте. В декабре 2020 года. Речь шла о создании документального фильма. Студия обязывалась предоставить помещения, профессиональное оборудование, а также оказывать содействие работе съемочной группы. Название фирмы-заказчика оказалось Вайландам неизвестным, несмотря на то, что они оба ранее работали в киноиндустрии США, а профессиональное образование получали в Лос-Анжелесе. Какая-то удивительная череда счастливых совпадений.

Над проектом, как утверждают представители "Black Forest Studios", две недели трудился международный коллектив специалистов, прибывший на съемки из Берлина. Работа велась в условиях полной конфиденциальности, с обязательствами о неразглашении информации. О том, что на студии проходят съемки, не были в курсе даже власти города. Повторю, это все из материалов немецких журналистов.

А вот то, что известно не из газет: проект вовсю поддержали федеральные власти ФРГ. В условиях жестких санитарно-эпидемиологических ограничений Навальный получил право свободно перемещаться по территории Германии на служебном автотранспорте, в сопровождении полицейских и агентов спецслужб. Эти агенты были какие надо агенты - у клиента возражений не возникло.

Видимо, они же организовали и доступ к архивам МГБ ГДР для "3D документалки".

Источник: страница официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Facebook.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД

Главное сегодня

Движение по нескольким улицам ограничено в Москве
Цены на нефть выросли на всех площадках благодаря ограничениям ОПЕК+
Минтруд РФ направил предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров
На Алтае возбудили уголовное дело в связи с гибелью экс-министра РФ
Ученые объяснили, какая вакцина быстрее вырабатывает антитела к COVID-19
О чем говорил Владимир Путин на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021"
Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит