Запад не спешит вывозить участников "Белых касок" из Иордании

Несмотря на взятые на себя еще в 2018 году Германией, Канадой и Нидерландами юридические обязательства перед Иорданией, многие из участников "Белых касок" по-прежнему остаются на территории королевства. Только некоторые члены этой организации удостоились чести быть вывезенными в Европу или в Новый Свет. Точных сведений о количестве эвакуированных нет - в разное время зарубежные СМИ утверждали, что Канада приняла на своей территории более 200 человек, Британия - около 100 и несколько десятков Германия. Но затем, когда в прессе стали появляться неопровержимые сведения о связях "белокасочников" с различными террористическими организациями, программу "спасения" по-тихому свернули.

Наиболее удачливыми оказались, разумеется, те, кто был причастен к руководству этой организацией и чье дальнейшее пребывание в сирийском Идлибе или где-то еще в регионе не входило в планы Запада. С особой помпой в декабре 2018 года эвакуировали лидера "Белых касок" Халеда аль-Салеха и его семью, за которыми в Иорданию, как сообщала Der Spiegel, отправили правительственный самолет ФРГ. По информации издания, король Иордании Абдалла II лично обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой вывезти аль-Салеха с иорданской земли, что немецкое правительство тотчас сделало. Но такое внимание со стороны Берлина, как известно, обеспечивается далеко не всем.

Заокеанские и европейские кураторы этого псевдогуманитарного проекта не просто не сдержали свои обещания спасти и вывезти всех участников организации. Многие из них вместе с женами и детьми, покинув Сирию, оказались запертыми на неопределенный срок во временных лагерях для беженцев в Европе. Некоторые находятся там уже больше года в ожидании долгожданной эвакуации. Но ни Вашингтон, ни Берлин теперь не спешат с решением, невзирая на то, что вся эта ситуация с их подшефными "спасателями" с каждым днем явно доставляет все больше неудобств.

Так, в декабре прошлого года представители "Белых касок", размещенные в лагере для беженцев на острове Лесбос, направили председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен открытое письмо. Поздравив Урсулу и всех европейцев с католическим Рождеством, они во всех красках рассказали еврокомиссару об ужасах лагеря, который они вынуждены делить с семью тысячами беженцев. Ни нормального душа, ни канализации, ни питьевой воды, ни детских садов для детей. В письме они уверяют, что немецкий министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер ранее согласился с их доводами, заявив, что условия в их лагере хуже, чем в самых проблемных странах Африки.

"Относились бы к нам так же здесь, если бы мы были животными? Дайте нам такие же базовые права, какими пользуются животные в Европе. Мы с радостью это примем, и вы более не услышите жалоб с нашей стороны", - говорится в письме. Интересная деталь этого обращения - "белокасочники" также интересовались, куда пропали миллионы долларов, пожертвованные для них правительствами Запада и различными НПО, и почему эти деньги не доходят до них.

Ответа на последний вопрос они, конечно, не получили, но в конце января стало известно, что США, Великобритания, Канада и Нидерланды перечислили "белокасочникам" 1,2 миллиона долларов. Но эти деньги направлены только тем, кто не эвакуировался и продолжает отрабатывать заказы, что называется, в поле. Средства должны якобы пойти на организацию производства масок и халатов, а также других защитных средств от COVID-19. Подобное внимание к здоровью своих подопечных на Западе проявили впервые за всю пандемию.

Третьего февраля в Москве глава российского МИД Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади. Как сообщили в МИД России, стороны намерены обменяться мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки и обсудят вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. Напомним, что в ноябре прошлого года в ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями о ситуации в Сирии и вокруг нее, затронув, в частности, и вопросы содействия в решении проблем мирного населения и беженцев.