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02.02.2021 01:40
Рубрика: Культура

Земфира представила клип на новую песню "Злой человек"

Текст: Александр Алексеев
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Премьера состоялась на официальном канале певицы в YouTube. И оказалась очень неожиданной. Все ждали от Земфиры новый альбом, работа над которым была завершена в конце января. Но вместо этого она выпустила новую песню и видео "Злой человек". И еще не понятно, войдет ли трек в готовящийся к выходу релиз. Можно предположить, что скорее всего - нет.

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Новая песня включена в саундтрек к фильму "Северный ветер" режиссера и актрисы Ренаты Литвиновой, близкой подруги Земфиры. Лента снята в жанре фэнтези. И выйдет в российский прокат в субботу, шестого февраля. Ее действие происходит в пору матриархата, когда на пространстве Северных полей правят женщины влиятельного клана. А элементы фэнтези в нем пересекаются с психологическими размышлениями и необычными кинематографическими планами.

Сама новая песня протяженностью в 2 минуты 14 секунд - драматичный и сбивчивый наговор под электронные тембры. Вряд ли она станет новым хитом Земфиры. Впрочем, за неполные сутки "Злой человек" собрал в сети уже почти 220 тысяч просмотров.

Культура Культура Музыка Культура Кино и ТВ Музыка с Александром Алексеевым

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