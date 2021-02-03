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03.02.2021 18:49
Рубрика: Культура

Анджелина Джоли продает картину Черчилля

Текст: Юрий Ершов
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Картину Черчилля, написанную им в 1943 году в Марракеше, продадут с аукциона "Кристи" в начале марта. Полотно, пишет еженедельник Der Spiegel, выставляет на торги американская актриса Анджелина Джоли.

Фото: AP
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Как известно Черчилль был заядлым художником-любителем. За всю жизнь он написал более 500 картин. Одну из них "Башня мечети Кутубия" аукционный дом предлагает на торги в первый весенний день.

Любопытна история создания этого живописного труда. В январе 1943 года в марокканской Касабланке состоялись секретные переговоры руководителей стран антигитлеровской коалиции. В них приняли участие президент США Франклин Рузвельт, премьер Великобритании Уинстон Черчилль, генерал Де Голль, а также американские и британские военные. Иосиф Сталин, также приглашенный на встречу, не смог присутствовать - завершалась победная Сталинградская битва.

На совещании обсуждалась дальнейшая стратегия коалиции союзников во Второй мировой войне. И именно здесь было принято решение потребовать от Германии, Италии и Японии безоговорочной капитуляции.

После переговоров Черчилль, выкроив время, отправился в Марракеш и взялся за кисть. Так появилось его полотно "Башня мечети Кутубия", которую британский премьер подарил главе Соединенных Штатов Рузвельту. Это, по словам представителя аукционного дома Кристи Ника Орчарда, единственная работа, которую Черчилль написал в ходе Второй мировой войны. Вероятно, добавил он, под влиянием успешных боевых действий союзников.

Как "Башня" Черчилля в 2011 году попала во владение известной актрисы Джоли, не сообщается. Британские аукционеры рассчитывают, что картина уйдет с молотка минимум за 2,8 миллиона евро.

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