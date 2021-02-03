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Овен

Вам стоит за всем наблюдать со стороны, ведь большая часть того, что будет происходить, предопределена свыше.

Телец

Старайтесь на этой неделе доделать старые дела и не затевать новых, в будущем у вас появится масса новых возможностей.

Близнецы

Вам следует подготовиться к тому, что придется активно помогать окружающим и тратить время на чужие проблемы.

Рак

Вы можете случайно получить в руки то, что не сможете ни заработать, ни обменять.

Лев

Чужие успехи вы будете воспринимать как личное оскорбление, и если не возьмете себя в руки, можете запросто наломать дров.

Дева

Важно все делать вовремя и не забывать о необходимости иметь запас прочности.

Весы

У вас хватит пороху, чтобы поддерживать высокий уровень деловой активности, но сложные ситуации могут отнять все силы.

Скорпион

У вас появится желание улучшить жилищные условия - при наличии достаточного времени.

Стрелец

Если будете держать в руках нити, позволяющие все контролировать, то откажитесь от агрессивной линии поведения.

Козерог

Не начинайте долговременных предприятий, вы вряд ли сможете довести их до конца.

Водолей

Вы вполне можете взяться за выполнение ответственной работы, если в конце пути вас будет ожидать большая награда.

Рыбы

Вы можете оказаться втянутыми в неприятности, в которых вы не виноваты, но именно вам придется их нейтрализовать.

Общество Ежедневник Гороскоп

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