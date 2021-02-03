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03.02.2021 20:08
Рубрика: Экономика

В поисках "липы"

Авиакомпании оштрафуют за пассажиров с поддельными тестами на коронавирус
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8374)
Евросоюз возложил на авиакомпании ответственность за поддельные результаты тестов на коронавирус, с которыми стали все чаще попадаться пассажиры, пишет издание Politico. В Германии авиаперевозчику, допустившему на борт путешественника с фальшивой справкой, грозит штраф до 25 тысяч евро.
Фото: Christof STACHE / AFP Фото: Christof STACHE / AFP
Фото: Christof STACHE / AFP

"Только за последнюю неделю полиция выявила 600 случаев нарушений со стороны авиакомпаний", - рассказал глава немецкого ведомства Дитер Романн. Во Франции дошло до приостановки всех рейсов "Эфиопских авиалиний" из-за подозрительной бумажки о ПЦР-тесте у одного из пассажиров. Однако перевозчики не признают обвинений в "безответственности". "Это для них подчас непосильная ноша, - заявили в организации "Авиакомпании для Европы". - Никто не учил персонал на стойке регистрации, как проверять подлинность сертификатов о прививках".

Фото: iStock
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В той же Германии пока не определились с наказанием для пассажиров, уличенных в мошенничестве. За подделку документов в стране дают 10 лет заключения. "Но подобные нарушения могут квалифицироваться и как использование неправильных документов о здоровье. За это наказание мягче - штраф или до года тюрьмы", - объяснила главный прокурор Мюнхена Анне Ляйдинг газете Die Welt. Правда, все бывает куда сложнее. Так, в австрийском Инсбруке перед судом предстала гражданка Румынии по статье о причинении вреда здоровью. Женщина, работающая сиделкой у 90-летнего местного жителя, прилетела с поддельной справкой. Через пару дней выяснилось, что она больна "короной", которой успела заразить своего подопечного. Судя по всему, румынка не отделается столь же легко, как британец, заплативший 150 фунтов за путешествие с липовой справкой. По ту сторону Атлантики за такое карают строже. Правительство Канады предупредило, что недобросовестных пассажиров будут штрафовать на 5 тысяч евро по закону об аэронавтике.

В Париже арестовали 7 человек, торговавших липовыми справками в аэропорту 

Между тем до сих пор не ясно, сколько лабораторий вовлечено в преступный бизнес по изготовлению липовых справок. Но он, как объявил Европол, набирает обороты. На прошлой неделе французская полиция арестовала семерых человек, которые продавали вылетающим гражданам фейковые справки за 150-300 евро прямо в аэропорту Шарля де Голля. Теперь злоумышленников ждет до 5 лет тюрьмы и штраф от 375 тысяч до полумиллиона евро.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Пандемия коронавируса COVID-19

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