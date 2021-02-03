Байден будет сотрудничать с РФ и "обсуждать противоречия"

Сотрудничество с Россией входит в планы президента США Джо Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналистов.

"Президент ясно дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, например, по идущему в русле интересов национальной безопасности США новому договору СНВ, - цитирует ТАСС Псаки. - Он готов даже напрямую обсуждать с Путиным противоречия".

Особое внимание, по словам пресс-секретаря, Байден намерен уделить отношениям с Китаем, подход к которым Вашингтон хотел бы уточнить со своими союзниками и партнерами.

"Необходимо подойти к этим отношениям с позиции противостояния силы", - сказала Джен Псаки.