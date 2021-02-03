Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США 4 февраля

Выступление президента США Джо Байдена с речью о внешней политике перенесено на четвертое февраля. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, такое решение было принято из-за снегопада. Изначально планировалось, что Байден произнесет речь первого февраля во время визита в госдепартамент. Но в эти дни часть восточного побережья США накрыла снежная буря. По данным ТАСС, в Вашингтоне прошел небольшой снег, однако он во многом парализовал жизнь города.

"Мы можем подтвердить, что президент теперь посетит Госдепартамент в четверг", - заявила Псаки, отметив, что президент выступит с речью относительно "восстановления роли Америки в мире". Эта речь станет первым важным внешнеполитическим обращением Байдена с момента его вступления в должность.