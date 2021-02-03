Нет, это не боги опустились на Байкал... Фото: РИА Новости www.ria.ru

К счастью, мир наш устроен таким образом, что в нем все находит себе применение. Э. Бульвер-Литтон, писатель

Мы еще не знаем всего прошлого. А оглянешься не из-под руки: Господи Боже наш, неужели мы оттуда?!

...Когда на Земле и разума-то не было. Но кто-то же прозорливый на тысячелетия и эпохи вперед, всесильный творил, создавая условия для его возникновения, развития и совершенствования. На такие сумасшедшие дали вперед загадывая, что пока представить не удается.

Но ведь у НЕГО получилось! Подумать только: у НЕГО еще ничего не было, кроме пространства, времени и тумана, - а уже разум загадывал!

Может, единственный раз и в единственном экземпляре - и мы, и наш Байкал...

Иногда складывается впечатление, что и не хотим знать своего прошлого... Это как вырасти подкидышем-сиротой.

Человек - не муха, но и она след оставляет.

Начало начал

15 миллиардов лет назад, как утверждает теория Большого взрыва, образовалась Вселенная.

4 миллиарда 600 миллионов лет назад образовалась Земля.

3 миллиарда 800 миллионов лет назад появляется жизнь в виде одноклеточных организмов.

1 миллиард 200 миллионов лет назад появляются колонии одноклеточных растений и животных.

220 миллионов лет назад массовый процесс вымирания уничтожает 90 процентов особей, населявших Землю.

65 миллионов лет назад в процессе вымирания, вероятно, вызванном падением астероида, погибают жившие на Земле динозавры.

22-25 миллионов лет назад формируется и образуется озеро Байкал.

250 тысяч лет до нашей эры древний Homo sapiens появляется на востоке Африки.

Около 150 тысяч лет до нашей эры на востоке Африки заявляет о себе современный Homo sapiens.

55 тысяч лет до нашей эры современный Homo sapiens перебирается в Европу и Австралию.

35 тысяч лет до нашей эры в Европе начинают вымирать неандертальцы.

Здравствуй и прощай

Все. Высшие Силы Вселенной свою титаническую работу на Земле закончили. Долго и терпеливо трудились в ожидании своего часа: создать Разум и условия для его жизни на планете. Или наоборот - все равно. Отныне к ним не должно быть никаких претензий: такого чуда несказанного, как планета Земля, пока нигде не получилось.

Только в самом дальнем "бесперспективном" закоулке Млечного Пути как-то само собой сплелось, склеилось нечто, обещающее ресурсы для заселения всего Мироздания. Если само выживет. Правда, это мы из сегодняшнего дня приписываем тем силам "заботу о ресурсах", чему сами научились через пень-колоду.

Мы - кто? (если без Байкала)

Время отсчитывает поколения людей катастрофически быстро, так быстро, что мы не успеваем в течение отведенного нам срока узнать о себе что-то особенно важное. Чтобы предостеречь вступающее в жизнь следующее поколение.

На эволюцию человека современного (Homo sapiens) от первобытных человекообразных существ понадобилось...

Мы не знаем сколько тысячелетий. Никто не назовет точную дату, чтобы мы праздновали ежегодно День Рождения Человека Разумного. Или хотя бы раз в тысячелетие.

Некоторые ученые полагают, что наши прапрапращуры появились в промежутке 4-1 миллион лет назад, но уж никак не меньше (от австралопитеков).

Иные, ссылаясь на самые ранние находки останков Человека Умелого, называют порог встречи 2 миллиона лет до новой эры.

Но появление предков современных людей договорились считать дату совсем близкую - 250 тысяч лет назад.

Земля круглая, и я возвращаюсь к Байкалу.

* * *

К этому времени Байкал уже был Байкалом, пережив и катастрофические обмеления, и оледенения, и потепление климата до ледовой кромки Северного Ледовитого океана: все, что происходило на планете, дублировалось и Байкалом.

И сегодня мы однозначно можем сказать: Байкал - один из первенцев матери-Природы, которая нас выпестовала до современного уровня.

Из миллионолетнего вчера он принес нам все ценности, которым располагало его время. Сказал: этого хватит, чтобы вырасти большими. И умными.

Колесо умней цивилизации

Известно: человечество въехало в цивилизацию на колесе, да так и покатило на нем в будущее. Некоторые ученые полагают, что этот выбор был не самый лучший, но...

Гончарный круг был самым первым прототипом колеса. Появился он около 3500 лет до н.э., видимо, у месопотамских мастеров. Первые спицы в колесницы (две-три спицы, соединенные с осью клинышками) датируются 3200 г. до н.э.

Древние цивилизации уже строили оросительные и канализационные системы. Старейшая из них известна с 2500 г. до н.э. в долине Инда, в Мохенджо-Даро. Вода подавалась на поле по глиняным трубам. Канализационная система второго дворца в Кноссе на Крите уже была оборудована вентиляционными шахтами.

На рубеже новой эры Рим становится миллионником. Водопровод и канализация, построенные рабами Рима, отныне вырастают в своем значении до непременных условий существования городов.

Жили по берегам рек - обходились без канализации. Хотя Рим на Тибре не обошелся.

Кредо Байкала

Природа все сделала в Байкале путем, на века и тысячелетия. С условием: если никто не станет ей мешать и перемешивать.

Мир - по ее повелению - последний раз круто изменился, когда прошел процесс развития у живых организмов и растений устойчивых твердых элементов: зубов, панцирей, костей и древесины.

Еще один временной скачок - и неизвестного нам вида животные сумели обзавестись собственными защитными оболочками (панцирями) из подручного материала - из карбоната кальция или двуокиси кремния.

Сотни миллионов лет как не бывало... Ученые свидетельствуют: первые значительные следы фауны с экзоскелетами отпечатались на осадочных породах по всей планете 535 миллионов лет назад. Кстати, водоросли с кремниевым экзоскелетом - и ныне среди одноклеточных в Байкале. Они, похоже, и таят в себе секрет прозрачности байкальской воды, до сих пор неразгаданный.

Байкал прозрачнее не на мелководье, а на глубинах от 250-300 и 1000-1200 метров. В 1 литре его воды - 120 миллиграммов различных веществ, или 120 г/м3 (тонн). Следовательно, в воде всего Байкала растворенных веществ 2,76 миллиарда тонн.

А его прозрачность все равно лучше всех. Почему?

Реки, несущие в него свои воды, не успевают насытиться солями, ибо русла тех рек проложены сквозь кристаллические породы, которые труднорастворимы.

А многолетняя карусель озерных волн и течений превращает ее в слабоминерализованную - высококачественную по мировым стандартам питьевую.

Сложные вековые процессы, отработанные природой до немыслимых тонкостей, сделали Байкал "нулевым" - сколько в него втекает, столько и вытекает.

Вечное постоянство во всем - визитная карточка Байкала и его жизненное кредо.

Но нашим вершителям это, похоже, не нравится, и они навязывают озеру-легенде свое хотение.

Наша доля

Прошу у читателей "РГ" снисхождения, что процитирую абзац из своей публикации 2011 года. Он важен для понимания позиции автора.

"...Оказывается, "суммарный годовой сток всех рек в Мировой океан - 42 тысячи кубических километров". Всего-то меньше объема двух Байкалов! Так мало для планеты Земля и так важно, много для нашего Байкала. На всю Землю, пять ее океанов, чтобы поддержать их в стабильном состоянии, - всего-то меньше двух Байкалов! Да это же важнейший фактор мировой экологической - и не только! - стабильности. И он у нас в руках.

Это вам не блокчейны для накачки виртуальной спекулятивной валюты, до которых дорвался и Г. Греф, фактически приватизировавший Сбербанк.

И не позволивший Байкалу иметь своего серьезного государственного защитника. Компания "за Байкал", которую ведет "Российская газета" вот уже почти 20 лет, опубликовав на своих страницах около ста "байкальских" статей, дает себя знать.

Но я о другом.

Ни у одного города-государства на Земле нет такой истории, как у нашего Байкала. Ни у великого Рима и его империи, ни у египетских пирамид и славного Вавилона с его Тиглатпаласаром III, установившим гегемонию над Восточным Средиземноморьем...

Но надо всеми ими, великими и славными, возвысилось Вечное Время, накрыв как песчаными дюнами все, что было наравне с богами.

"Виноватый" для дурака

Есть потребности, без которых человеку не выжить. В последние годы мы наелись всякого: землетрясений и катастрофических наводнений, пожаров на тысячах таежных гектаров и с человеческими жертвами, чумы XXI века - коронавируса, за год уничтожившего миллионы жизней на Земле...

Ищем виноватого того и другого - природа, гроза, соседская коза... Для дурака ищем. Хотя знаем: сами виноваты. Даже если коронавирус - дело не человеческих рук. А собачья чумка на Байкале, погубившая тысячи озерных нерп? А спирогира - одноклеточная земная водоросль, выбросившая на берега озера тонны гниющих нитей... А шесть с лишним миллионов тонн ядовитых отходов, вторым дамокловым мечом повисших над озером... Первый отвел наш президент.

Кто же нас таких пустит во Вселенную дальше солнечного кольца

Природа сама себе гибелью никогда не грозит. Тем более себе пакости не устраивает. "Сухие" грозы, на которые любят ссылаться лесные тати, озоном пахнут. Грозовые процессы, которыми, слава богу, еще не научились управлять люди, вселенского вреда нам не приносят, а даже наоборот. Земля формировалась и взрослела под непрекращающуюся канонаду грозовых разрядов, насыщающих атмосферу планеты озоном. Для чего он ей - мы тоже совсем недавно узнали. Озон - трехатомный кислород (О 3 ) - один из химических элементов, обладающих аллотропией (свойство некоторых химических элементов, позволяющее им существовать в более чем двух различных формах). У каждой из форм (аллотроп) свои отличительные свойства. При соответствующих условиях она может перейти в другой аллотроп. Например, углерод может существовать в двух формах - графита и алмаза, которые известны как аллотропы углерода; молекулярный кислород и озон, белый и желтый фосфор...

Природа сама себе гибелью никогда не грозит... Но ведь Земля знает и умеет много такого, что мы будем знать лишь завтра.. Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

За почти 4 миллиарда 600 миллионов лет своего существования во Вселенной Земля научилась невероятно многому. И когда появился на свет человек, она уже умела все, что мы за ней знаем на сегодняшний день.

Но ведь Земля знает и умеет безгранично много такого, что мы будем знать лишь завтра... Если не изведем под корень самих себя к этому временному порогу.

У ученых свой счет

В Байкале 23*10 грамм-молекул воды. (1 грамм-молекула воды имеет массу 18 граммов. В одной грамм-молекуле воды - 6,0283 молекулы). Стало быть, в озере содержится 7,632*1041 молекул воды или...

Я замахал руками, когда Григорий Иванович Галазий, первый директор Лимнологического института СО АН СССР стал выкладывать эту статистику.

- Зачем она нам, эта арифметика?

- Ну, не скажите.

- Правда, зачем?

- А зачем во Вселенной наша Земля? Мы знаем?

Я пожал плечами:

- Может, для равновесия.

- Для какого равновесия?

- Ну, для эксперимента. Кто-то экспериментирует.

- Кто?

- Выходит, Вселенная, - он засмеялся, - больше некому. Не для того же, чтобы мы Байкал отравили, превратили в болото.

- Тем более что Васюганские болота - рукой подать: тысячи квадратных километров. Экспериментируй на здоровье.

Григорий Иванович все-таки решил со мной разделаться:

- Объем нашей Земли, выраженный в кубических миллиметрах, - 1030. Молекулярная нить из байкальской воды была бы в миллион раз длиннее, чем расстояние до отдаленной галактики...

- А поближе?

- Земля Байкала.

Кто первый?

...Байкальская летопись, записано в справочниках, числится за казачьим пятидесятником Курбатом Ивановым, который в 1643 году с группой казаков и промышленных людей отправился из Верхоленского острога на разведку по Забайкалью, где золото роют в горах. Он оставил "Чертеж Байкала и в Байкал падучим рекам", а также сведения "о рыбах озера и пушных зверях прибрежной тайги". (Смешно, но на том рисунке так он и выглядит: внизу вода, а сверху в нее реки "падают".)

В своей книге мятежный и ссыльный протопоп Аввакум, возвращаясь из ссылки в Даурию в конце июля 1662 года, ахнул от восторга: птиц зело много, гусей и лебедей - по морю яко снег плавают. Рыбы в нем - осетры, таймени, стерляди и омули, и сиги и прочих родов много....

А в 1675 году по пути в Китай русский посол, государственный деятель и ученый Николай Гаврилович Спафарий в "Дорожном дневнике" дал подробное описание Байкала и окружающих его территорий.

И казаки Курбата Иванова, и конники посла Спафария поили коней в Байкале и сами пили вдосталь, причмокивая от удовольствия: ну и водицу Бог послал людишкам... Может, окрестил ее...

Вчера это было. Или позавчера... Совсем недавно - и двух раз не успел поменять своей воды Байкал...

Удивляюсь не этому: мы же еще вчера могли из каждого водоема пить, не опасаясь отравиться или подцепить чуму болотную!

А где гуси-лебеди?

А где стокилограммовые осетры?

А таймени, сиги, соболиные стада да кабарги в кедровых лесах?

А сами кедрачи?..

Где, где? В Красной книге Российского великого государства.

...Которая тоже почему-то во времени затерялась. В нашем богонебоязненном времени. И прокурора-не-боязненном.

Да никого-не-боязненном!

О чем предупреждали нас ученые Лимнологического института все двухтысячные годы.

Для Байкала Природа установила свои эталонные нормы. Скажем, на содержание фосфора. В озере с 23 тысячами кубических километров воды - 230 тысяч тонн фосфора. Это такая малость для Байкала, что приборами общего анализа фосфор не улавливается.

А что случилось в начале 2000-х?

Избыток фосфора, поступающего с фекалиями и другими "химикатами" из так называемых очистных сооружений в Байкал, вызывал бурный рост нитчатой водоросли спирогиры, жившей до этого веками в озере тихо, мирно, как ей и положено от рождения. И стало ясно, что похвальба "самыми прогрессивными очистными сооружениями на Байкале" - чиновничье вранье и ограбление государственной казны. Теперь мы охаем-ахаем. Странно как-то получается: на выдачу на руки и рубль и миллион рублей одинаково по ведомостям приходят. Рук берущих много больше, чем у бога Шивы. Но след от кассы до Байкала попробуй проследи - ни гвоздя, ни шляпки от него. Дошаманили до того, что составление проекта на ликвидацию "накопленного ущерба" бывшего байкальского ЦБК обошлось в 31 процент расходов Федеральной программы "Сохранение озера Байкал". А ни сохранения, ни денег.

Стыдно!

...Пока писал эти заметки, назойливая мысль не давала покоя. Особенно после недавних землетрясений на Байкале. (Знать, предупреждает: Байкальский разлом даст о себе знать.) Ведь это природа нас кормит и поит, а мы ей в ответ - горсть табаку в кашу. Ну не самоубийцы ли?

...Будут идти годы, тысячелетия, потомки станут эксплуатировать Байкал все азартнее, все круче... А что ж, на него Богу молиться? Имя Божье как утешение уже никого не убедит.

Озеро - это нам про черный день, светлое как радость ребенка. А станет оно как крест с чужими грехами. К этому стремимся?

Мы сами себе придумали поле битвы, не понимая, начисто отвергая Байкал как светлый Источник Жизни, предложенный нам создавшим Временем. Он - не наше творение, он сам творец, до уровня которого мы пока не доросли. Мы ничего такого не создали, чтобы встать вровень с Озером-творцом. Кто же нас таких пустит во Вселенную дальше солнечного кольца?!

Мы уже созрели, чтобы понимать - стыдно быть такими. Стыд, конечно, не дым, но и не роса божья.