Bloomberg отметил успехи российской экономики на фоне пандемии

Сокращение темпов развития​ экономики в России в 2020 году оказалось меньше, чем сокращение других крупных экономик, считает агентство Bloomberg.

Заокеанские эксперты основной причиной российского успеха назвали то, что правительство РФ не стало вводить повторно режим локдауна во второй половине года.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в целом за "коронавирусный" 2020 год валовой внутренний продукт (ВВП) сократился в России на 3,1 процента - что стало наибольшим спадом экономики с 2009 года. Но этот спад все-таки оказался меньше, чем предполагали экономисты, которые ожидали "минуса" 3,7 процента (данные исследования Bloomberg). Российское министерство экономического развития проявило еще больший пессимизм - оно исходило из того, что сокращение экономики составит 3,9 процента.

Больше всего экономика пострадала в первой половине года, когда правительство ввело в стране строгий режим самоизоляции, а в мире глобальный спрос на нефть сократился. Во второй половине года основные отрасли российской экономики работали в обычном режиме, несмотря на резкий рост заражений COVID-19.

Но одновременно сокращение российской экономики в 2020 году зафиксировано вдвое меньше сокращения экономики в еврозоне, где падение, согласно прогнозу, составит 7,3 процента. К тому же цена на нефть, основной экспортный товар России, с начала ноября увеличилась более чем на 40 процентов, и рост российской экономики в 2021 году, согласно еще одному прогнозу Bloomberg, составит 3 процента.