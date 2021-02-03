Bloomberg отметил успехи российской экономики на фоне пандемии

Новости

Россия поставит Индии первый полк С-400 до конца года 11:00
Вышел русский трейлер сериала о викторианских супергероях "Невероятные" 10:52
Новый легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" испытают в Сибири 10:52
В Самаре ученые восстановят слух с помощью виртуальной реальности 10:50
Захарова: США не нужны поводы для введения санкций против России 10:48
В Хабаровском крае снимут ряд ограничений по коронавирусу 10:41
Челябинский ученый вывел формулу оценки алгоритмов без суперкомпьютера 10:34
Джен Псаки рассказала журналистам о несуществующем самолете 10:33
Самолет Владивосток - Москва сел в Югре из-за недомогания пассажира 10:31
В московских аптеках начали принимать электронные рецепты 10:20
Новейшая версия истребителя F-15EX совершила первый полет 10:04
Большинство депутатов Финляндии против обязательной вакцинации 10:00
Дюков высказался против сокращения клубов в РПЛ 09:53
В Подмосковье продавали без рецепта сильнодействующий препарат 09:22
Прокуратура направила в суд дело об убийстве воспитательницы в Подмосковье 09:16
Москвичей предупредили о метели 3 февраля 09:09
Правительство Японии расширило меры поддержки населения из-за продления ЧС 09:04
"Манчестер Юнайтед" забил девять голов в ворота "Саутгемптона" 08:53
СМИ: Контракт с худруком "Гоголь-центра" Серебренниковым продлен не будет 08:47
Буллит Свечникова принес "Каролине" победу над "Чикаго" 08:45
Неизвестный облил красной краской здание генконсульства РФ в Нью-Йорке 08:40
В ЦБ считают, что льготная ипотека теряет социальную направленность 08:35
Капризов забросил третью в сезоне шайбу за "Миннесоту" 08:24
В Москве откроется бесплатная школа нянь 08:17
Огонь уничтожил более 70 домов на западе Австралии 07:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
03.02.2021 10:03
Рубрика: Экономика

Bloomberg отметил успехи российской экономики на фоне пандемии

Текст: Александр Проценко
Сокращение темпов развития​ экономики в России в 2020 году оказалось меньше, чем сокращение других крупных экономик, считает агентство Bloomberg.

Заокеанские эксперты основной причиной российского успеха назвали то, что правительство РФ не стало вводить повторно режим локдауна во второй половине года.

Фото: iStock
МВФ повысил прогноз по экономике России

По данным Федеральной службы государственной статистики, в целом за "коронавирусный" 2020 год валовой внутренний продукт (ВВП) сократился в России на 3,1 процента - что стало наибольшим спадом экономики с 2009 года. Но этот спад все-таки оказался меньше, чем предполагали экономисты, которые ожидали "минуса" 3,7 процента (данные исследования Bloomberg). Российское министерство экономического развития проявило еще больший пессимизм - оно исходило из того, что сокращение экономики составит 3,9 процента.

Больше всего экономика пострадала в первой половине года, когда правительство ввело в стране строгий режим самоизоляции, а в мире глобальный спрос на нефть сократился. Во второй половине года основные отрасли российской экономики работали в обычном режиме, несмотря на резкий рост заражений COVID-19.

Но одновременно сокращение российской экономики в 2020 году зафиксировано вдвое меньше сокращения экономики в еврозоне, где падение, согласно прогнозу, составит 7,3 процента. К тому же цена на нефть, основной экспортный товар России, с начала ноября увеличилась более чем на 40 процентов, и рост российской экономики в 2021 году, согласно еще одному прогнозу Bloomberg, составит 3 процента.

Экономика Макроэкономика РГ-Видео

Главное сегодня

СМИ: Минэкономики разработало для Крыма особый режим инвестирования
Зеленский отключил все оппозиционные телеканалы
Пентагон: Нацгвардия будет находиться в Вашингтоне сколько потребуется
Захарова: США не нужны поводы для введения санкций против России
Эффективность вакцины "Спутник V" подтверждена на уровне 91,6%
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона