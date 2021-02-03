Bloomberg сообщил об успехах экономики России на фоне пандемии

Сообщается, что причиной такого расклада могло послужить решение властей не вводить локдаун в стране во второй половине года. Агентство также отмечает, что в прошлом году ВВП России сократился на 3,1 процента - и это значительно меньше, чем ожидали экономисты. Согласно прогнозам, ВВП должен был сократиться на 3,7 процента.

По данным Bloomberg, сокращение экономики РФ в 2020 году будет вдвое меньше, чем в еврозоне, где падение может составить 7,3 процента. При этом в 2021 году России предрекают достаточно высокий экономический рост - в три процента.

Напомним, что ранее в агентстве проанализировали 17 государств на основе 11 показателей экономической и финансовой стабильности, в частности прогноза по ВВП, внешнего долга, валютных резервов и реальной процентной ставки. Россия в таком рейтинге заняла второе место.