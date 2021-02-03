Болельщикам на Олимпиаде в Токио не рекомендовано пользоваться кричалками

Оргкомитет Олимпиады в Токио и МОК выработали свод правил для болельщиков в условиях пандемии, об этом говорится в опубликованном на сайте МОК пособии по COVID-безопасности.

Так, во время соревнований рекомендуется обойтись без традиционных скандирований и песен. Это вызвано тем, что в таком случае заметно возрастает риск заражения коронавирусом.

Болельщикам рекомендуется для поддержки своих спортсменов использовать аплодисменты.

Также свои требования по COVID-безопасности разработаны и для спортсменов, которые будут выступать на Играх. Среди прочего они должны использовать мобильное приложение и ограничить свои контакты, в том числе им запрещено приходить на трибуны в качестве болельщиков.