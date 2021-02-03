Большунов пропустит еще один этап КМ ради подготовки к ЧМ

Лидер общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит этап Кубка мира в Чехии.

Большунов в общем зачете Кубка мира набрал почти в два раза больше очков, чем у ближайшего преследователя. И ради подготовки к чемпионату мира он решил пропустить этап Кубка мира в Швеции на этой неделе и соревнования в Чехии, которые пройдут 20-21 февраля в Нове-Место.

"Все три недели Саша будет готовиться в Италии, так что и этап в Нове-Место он пропустит. Будет подводка к чемпионату миру, где будут присутствовать все аспекты тренировок - и силовые, и длительные, и скоростные занятия. Я буду находиться в Италии вместе с Большуновым", - сказал старший тренер национальной команды Юрий Бородавко РИА Новости.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта состоится в немецком Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.