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Рубрика: Спорт

Большунов пропустит еще один этап КМ ради подготовки к ЧМ

Текст: Максим Домчев

Лидер общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит этап Кубка мира в Чехии.

Фото: Федерико Модика / РИА Новости
Большунов пропустит этап Кубка мира в Швеции

Большунов в общем зачете Кубка мира набрал почти в два раза больше очков, чем у ближайшего преследователя. И ради подготовки к чемпионату мира он решил пропустить этап Кубка мира в Швеции на этой неделе и соревнования в Чехии, которые пройдут 20-21 февраля в Нове-Место.

"Все три недели Саша будет готовиться в Италии, так что и этап в Нове-Место он пропустит. Будет подводка к чемпионату миру, где будут присутствовать все аспекты тренировок - и силовые, и длительные, и скоростные занятия. Я буду находиться в Италии вместе с Большуновым", - сказал старший тренер национальной команды Юрий Бородавко РИА Новости.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта состоится в немецком Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.

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