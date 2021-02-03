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03.02.2021 06:25
Рубрика: Общество

Что будет, если выпить алкоголь после прививки от COVID-19

Текст: Оксана Грибанова

Иммунолог и аллерголог Владимир Болибок объяснил, почему необходимо воздержаться от употребления спиртных напитков тем, кто привился от коронавируса. После вакцинации, на фоне формирования иммунных реакций, организм особенно восприимчив к различным вредным воздействиям, предупредил врач.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Токсичный алкоголь даже в маленькой дозе может спровоцировать отравление, проблемы с печенью и поджелудочной железой. Кроме того, чтобы предотвратить нежелательные реакции организма после прививки, не стоит посещать баню, переохлаждаться. По возможности следует избегать стрессов, передает aif.ru.

Врач опроверг миф о том, что из-за употребления алкоголя вакцина не подействует. "Вакцина подействует в любом случае", - отметил Болибок, еще раз добавив, что лучше не пить из-за риска появления проблем со здоровьем.

Отмечается, что перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы исключить, например, обострение хронического заболевания. Вакцинироваться нужно вне обострения. Также специалист поможет определиться со схемой профилактических мер перед прививкой, основываясь на диагнозе конкретного человека.

Наука Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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