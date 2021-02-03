Что будет, если выпить алкоголь после прививки от COVID-19

Иммунолог и аллерголог Владимир Болибок объяснил, почему необходимо воздержаться от употребления спиртных напитков тем, кто привился от коронавируса. После вакцинации, на фоне формирования иммунных реакций, организм особенно восприимчив к различным вредным воздействиям, предупредил врач.

Токсичный алкоголь даже в маленькой дозе может спровоцировать отравление, проблемы с печенью и поджелудочной железой. Кроме того, чтобы предотвратить нежелательные реакции организма после прививки, не стоит посещать баню, переохлаждаться. По возможности следует избегать стрессов, передает aif.ru.

Врач опроверг миф о том, что из-за употребления алкоголя вакцина не подействует. "Вакцина подействует в любом случае", - отметил Болибок, еще раз добавив, что лучше не пить из-за риска появления проблем со здоровьем.

Отмечается, что перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы исключить, например, обострение хронического заболевания. Вакцинироваться нужно вне обострения. Также специалист поможет определиться со схемой профилактических мер перед прививкой, основываясь на диагнозе конкретного человека.