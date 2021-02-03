Девять жилых домов-памятников в Москве отреставрируют за счет городских субсидий

Девять жилых многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, отреставрируют в Москве в этом году за счет городских субсидий. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этих домах, согласно утвержденному плану, начнется капитальный ремонт, он будет проводиться в пределах средств, которые были накоплены жителями за счет минимального размера взноса, - отметил Петр Бирюков. - В связи с наличием сложного архитектурного декора дома нуждаются и в реставрации, которая будет проведена на средства городского бюджета".

Заммэра пояснил, что город планирует оплатить проведение работ по сложным архитектурным элементам, включая реставрацию лепного декора, штукатурки, тянутых карнизов, барельефов, художественных ограждений балконов и парапетов, выполнение ряда других работ.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время завершены разработка и согласование необходимой документации. Проектные решения на все указанные дома получили положительное заключение государственной экспертизы.