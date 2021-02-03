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03.02.2021 22:30
Рубрика: Власть

"Спутник" России

Дмитрий Медведев обсудил выпуск и продвижение вакцин от COVID
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8374)
Интерес к российской вакцине от коронавируса в мире объясняется ее хорошими показателями, но конкуренция и политика мешают более быстрому продвижению, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ ТАСС

Ситуацию с коронавирусом в целом по стране удается держать под контролем, заявил замглавы Совбеза на совещании по производству отечественных вакцин: "В большинстве регионов в настоящий момент она стабилизируется". Повсеместно проходит массовая кампания по вакцинации граждан, развернуто более трех тысяч прививочных пунктов. "Ключевое условие - это, конечно, обеспечение производства вакцины в достаточном объеме", - подчеркнул Медведев.

РФПИ: Вакцина "Спутник V" может быть одобрена к применению в ЕС к весне

Вакцинация пока что в основном ведется "Спутником V", объем выпуска постепенно увеличивается. К концу первого полугодия выпустят более 90 миллионов доз. Со второго полугодия в гражданский оборот планируется вводить не менее 18 миллионов доз в месяц. "Хотел бы точную цифру получить, поскольку еще совсем недавно я слышал цифру 30, 60 миллионов, - подчеркнул он. - Какова реальная ситуация сейчас все-таки? На какие показатели мы должны выйти и можем выйти?".

Более 90 млн доз "Спутника V" произведут к концу первого полугодия

Первые партии "ЭпиВакКороны" отправлены в 22 региона. "Важно определить, какие меры дополнительно нужны, чтобы за короткий срок нарастить объемы производства этой вакцины", - указал Дмитрий Медведев. До конца первого полугодия должно быть выпущено более 5 миллионов доз препарата, а с июня ежемесячное производство предполагается довести до 1,5 миллиона.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Производство вакцины от центра имени Чумакова может начаться в феврале-марте. "Нужно понять, какой будет эффект масштабирования - и месячный, и годовой, - и проработать вопрос о создании необходимых производственных мощностей", - предложил он тему для обсуждения. В ближайшее время, по словам Медведева, разработка должна окончательно получить все документы и выйти в гражданский оборот, данные клинических исследований подтвердили ее безопасность.

Постепенно растет интерес к российскому препарату "Спутник V" в мире. Замглавы Совбеза это связывает с его хорошими показателями. Дмитрий Медведев призвал обеспечивать трансфер технологий на зарубежные производственные площадки и получать обратную связь.

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