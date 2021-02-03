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Текст:   Марина Трубилина 
05:00 03.02.2021

ДОМ.РФ займется превращением промзон в креативные пространства

Созданием на месте промзон и заброшенных зданий креативных кластеров займутся ДОМ.РФ и Агентство стратегических инициатив. Этому посвящена запускаемая ими программа Rurban Creative Lab.

В центральных районах 70% российских городов находятся неиспользуемые промышленные территории и объекты культурного наследия, заброшенные здания, поясняет руководитель Центра городских компетенций АСИ и организатор Rurban Creative Lab Татьяна Журавлева. "Они могут стать идеальным местом для обитания дизайнеров, журналистов, музыкантов, художников, фотографов, для которых высокие потолки и возможность работать круглосуточно в творческой атмосфере играют ключевую роль. Такие пространства создаются не только для работы, но и для жизни, для общения и генерирования общих идей", - говорит она. Пока лидер в создании креативных кластеров в России - Москва, где бывшие промзоны превратились в творческие пространства - "Флакон", "Винзавод" и другие.

Более 500 тысяч новых рабочих мест создано в бывших промзонах Москвы

ДОМ.РФ, в свою очередь, обладает полномочиями агента РФ по вовлечению в хозяйственный оборот неэффективно используемых земель и неиспользуемой недвижимости в регионах. "Часть этих территорий можно преобразовать в креативные кластеры - площадки, где будет формироваться сообщества творчески-ориентированных предпринимателей. Проектированием таких пространств займутся продюсерские центры, сформированные из участников нашей программы, под руководством экспертов Фонда ДОМ.РФ и АСИ. Мы ожидаем, что в этом году могут быть запущены по три креативных кластера в десяти регионах", - рассказал заместитель гендиректора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Участниками программы могут стать урбанисты, архитекторы, дизайнеры, студенческие сообщества и просто активные жители. С 15 февраля по 14 марта пройдет онлайн-марафон, где будут отработаны основные составляющие любой креативной территории: инфаструктура, сообщества и стейкхолдеры, бизнес-процессы.

По итогам марафона будут отобраны десять команд - региональных продюсерских центров, они смогут участвовать в очной части лаборатории (с 22 марта по 26 сентября) и вместе с экспертами запустить креативные кластеры в своих регионах. Каждый региональный продюсерский центр запустит три креативных кластера трех разных типов на трех разных территориях. Участники программы смогут открыть креативные пространства разных форматов и войти в команды, управляющие ими.

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