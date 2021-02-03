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Рубрика: В мире

Джефф Безос уйдет с поста главы Amazon

Текст: Максим Макарычев
Джефф Безос, миллиардер и основатель компании Amazon, уйдет с поста ее генерального директора, сообщила компания во вторник. Этим летом 57-летний Безос передаст бразды управления крупнейшего в мире интернет-магазина Энди Ясси, главе своего облачного подразделения Amazon Web Services, известного как AWS, сообщает Reuters.
Джефф Безос. Фото: Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Джефф Безос. Фото: Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Джефф Безос. Фото: Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

По оценке экспертов, это новость решает давний вопрос о том, кто заменит второго в мире богатейшего человека во главе компании. Днем ранее стало известно, что за последние три месяца 2020 года компания впервые зафиксировала объем продаж на сумму более 100 миллиардов долларов.

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Безос основал Amazon в 1994 году и превратил ее в одну из крупнейших компаний в мире, накопив личное состояние в 185 миллиардов долларов. Amazon, которая начинала как онлайн-продавец книг, теперь является доминирующей компанией в сфере облачных вычислений, продажи продуктов питания, электроники и индустрии развлечений. В ней работает более 1,1 миллиона человек. "Amazon - это то, что есть благодаря нашим изобретениям, - сказал Безос. - Если вы все сделаете правильно, через несколько лет после удивительного изобретения новая вещь становится нормой. Когда вы смотрите на наши финансовые результаты, то на самом деле видите долгосрочные совокупные результаты изобретений".

В последние годы Безос постепенно отошел от повседневного управления Amazon, чтобы уделять больше внимания другим проектам, включая исследование космоса и управление газетой Washington Post. Однако заявление о его уходе с поста исполнительного директора компании стало неожиданным для многих. 52-летний Ясси долгое время считался наследником Безоса, соперничая с Джеффом Уилком, который руководил розничным бизнесом Amazon. Однако последний объявил о планах уйти на пенсию в 2021 году.

Amazon Web Services, предоставляющий облачные вычисления и хранилище данных многих компаний, включая McDonald's и Netflix, в последние годы стал одним из самых важных подразделений корпорации, на долю которого приходится 10 процентов продаж в последнем квартале 2020 года и 52 процента ее прибыли. Смена руководства произошла в непростое время для Amazon, отмечает Guardian. Несмотря на то, что прибыль Amazon продолжает расти, компания сталкивается с давлением со стороны работников, которые жаловались на "жестокое обращение" во время пандемии, а также с усилением политического контроля конгрессменов, критикующих ее за монополизм. "Эти компании (технологические гиганты) в том виде, в каком они существуют сегодня, обладают монопольной властью, - заявил Дэвид Чичиллин, председатель антимонопольного подкомитета судебного комитета палаты представителей. - Некоторые из них необходимо разделить, все они должны надлежащим образом регулироваться и привлекаться к ответственности. Этот монополизм должен закончиться".

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