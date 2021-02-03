Джен Псаки рассказала журналистам о несуществующем самолете

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки неудачно пошутила про космические силы США во время очередного брифинга, чем вызвала волну критики, в частности - со стороны республиканцев. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, Псаки спросили, принимал ли президент США Джо Байден какие-либо решения относительно будущего космических сил страны, на что женщина ответила: "Ух ты. Space Force (космические силы - прим. "РГ"). Это самолет сегодняшнего дня". Республиканец из комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс уже призвал официального представителя Белого дома "немедленно извиниться" за ее ответ.

"Меня беспокоит то, что пресс-секретарь администрации Байдена откровенно преуменьшает значение целого рода наших вооруженных сил в качестве кульминации шутки... Джен Псаки должна немедленно извиниться перед мужчинами и женщинами космических сил за этот позорный комментарий", - сказал Роджерс.