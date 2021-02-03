Избежав повторного локдауна, Россия прошла 2020 год с меньшими экономическими потерями, чем большинство крупных стран, отмечает агентство Bloomberg. От темпов вакцинации будет зависеть скорость восстановления экономики, пишет издание.

Согласно первой оценке Росстата, экономика России сократилась в 2020 году на 3,1%, объем ВВП составил 106,6 трлн рублей. Это примерно вдвое меньше спада в еврозоне, указывает Bloomberg.

Оценка Росстата (она, впрочем, еще будет уточняться) оказалась значительно лучше прогнозов, даже официальных. Опрошенные Bloomberg экономисты прогнозировали снижение на 3,7%, минэкономразвития (еще до второй волны коронавируса) - на 3,9%, а Банк России оценивал спад сначала в 4,5-5,5%, затем - в 4-5%. Для сравнения, ВВП США в прошлом году упал на 3,5%, Германии - на 5%, Франции - на 8,3%.

Российская экономика выглядит устойчивой, но ВВП не отражает полную стоимость пандемии, которая унесла много человеческих жизней, отмечает Bloomberg. От того, удастся ли выдержать запланированные темпы вакцинации (к середине года должны быть привиты не менее 60% населения), зависит и восстановление экономики, пишет издание.

Скорость восстановления экономики будет во многом зависеть от того, удастся ли выдержать запланированные темпы вакцинации населения

По словам замглавы минэкономразвития Полины Крючковой, Россия прошла 2020 год лучше, чем большинство других крупных экономик, во многом благодаря передаче ответственности за введение карантинных ограничений на уровень регионов - они действовали тогда и в том объеме, который был необходим.

Помимо этого, мягкая просадка экономики объясняется решительными и четко скоординированными антикризисными мерами правительства и Банка России (МВФ оценивает их стоимость в 3,5% ВВП, а с учетом и внебюджетных мер - около 4,5%), а также сравнительно низкой ролью в российской экономике сектора услуг (транспорт, общепит, туризм и т.д.) - именно он во всем мире наиболее сильно пострадал и от внутренних карантинных ограничений, и от разрыва связей между странами.

В России доля услуг в ВВП - 54%, в еврозоне - 66%, в США - 77%, в Великобритании - 71%, в целом в мире - 65% (2019, Всемирный банк), отмечает заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. "Хвастаться здесь особенно нечем, такая низкая доля услуг - у тех, кого называют "развивающимися", но не "развитыми", - говорит экономист. - Мы - на уровне Китая и Малайзии (54% ВВП), Пакистана, Бангладеш, Перу, Гаити. Но сегодняшний статистический выигрыш, если он есть, может завтра обернуться проигрышем. Когда после пандемии страны начнут выходить из кризиса, у таких "упрощенных" экономик скорости восстановления могут быть значительно меньше, чем у соседей, идущих "по вертикали".

Согласно прогнозу МВФ, экономика России вырастет на 3% в 2021 году и на 3,9% в 2022 году. Около 2 процентных пунктов из общего спада ВВП на 3,1% в 2020 году связано с сокращением добычи нефти, то есть с временным фактором, а объемы выпуска в обрабатывающей промышленности и строительном секторе не изменились, отмечает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Если рассматривать 2020 год в контексте предыдущих кризисов, то снижение реальных располагаемых доходов (на 3,5%) оказалось сопоставимо с эпизодом 2015 года (-2,4%) и затронуло наиболее состоятельные группы населения, полагает Орлова. Так, реальные зарплаты выросли на 2,2%, тогда как в 2015 году они снизились на 9%. Расходы на оплату труда в структуре российского ВВП за прошлый год подскочили с 46,3 до 49,5% ВВП, тогда как в 2015 году они составили 47,8%, что очень близко к уровню 2014 года. Иными словами, кризис прошлого года не принес экономике конкурентных преимуществ в части снижения расходов на труд и повторил сценарий 2009 года. Это будет сдерживать рост экономики, считает Наталия Орлова.

Валовое накопление основного капитала в 2020 году снизилось на 6,2% - не так сильно, как в предыдущие кризисы (на 10,6% в 2015 году и на 14,4% в 2009 году).

Ждать значительного реального роста инвестиций в наступившем году вряд ли стоит из-за сохраняющейся повышенной неопределенности по снятию коронавирусных ограничений, считает эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка Василиса Баранова. Также могут сдерживать инвестиции снижение собственных средств (за счет которых финансируется около 55% инвестиций в основной капитал) и рост премий за риск в наиболее пострадавших отраслях, говорит она.

От экономического роста напрямую зависят доходы граждан и снижение уровня бедности, который по итогам III квартала 2020 года составил 12,8% населения (18,8 млн человек) по сравнению с 17,6 млн (12%) годом ранее. По оценкам Счетной палаты, каждый процент роста ВВП в среднем сопровождается снижением уровня бедности на величину от 0,2 до 0,35 процентного пункта.