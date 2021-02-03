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Текст:   Александр Мелешенко 
19:14 03.02.2021

Эксперты: Ипотека стала на четверть выгоднее аренды жилья

Ипотека в прошлом году стала сразу на четверть выгоднее аренды жилья - если взять в расчет среднюю московскую квартиру, то окажется, что платить за ее съем нужно примерно на 25% больше, чем за проценты по кредиту в случае покупки в ипотеку.

Фото: iStock
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К таким выводам пришли эксперты компании "Метр квадратный", входящей в группу ВТБ. По их мнению, все дело в снижении ставок по ипотечным кредитам и введении льготной ипотеки. Расчеты показали, что стоимость аренды в прошлом году почти не изменилась. А вот цена кредитов за счет низких ставок упала.

Для расчетов взяли условную двухкомнатную квартиру в Москве площадью 52 "квадрата" - арендовать такую можно за 52-55 тысяч рублей в месяц, за год эта цена кардинально не изменилась. А вот платеж за проценты по ипотеке за такую квартиру еще год назад составлял бы около 53 тысяч рублей, теперь же он равен 40 тысячам. При условии, что ставка по кредиту составляет 6,1 процента, первоначальный взнос 15 процентов, срок выдачи кредита 18 лет, а срок погашения 9 лет. Это средние показатели.

Конечно, полный платеж по ипотеке при таких условиях значительно выше арендного, но его часть будет идти на погашение основного долга, благодаря чему со временем квартира перейдет плательщику в собственность. В случае же с арендой этого не произойдет.

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