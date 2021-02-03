Еще один музыкальный фестиваль отменен в США

Трехдневный Stagecoach Music Festival, который должен был пройти в Калифорнии с 23 по 25 апреля, не состоится. На нем привычно выступали главные звезды музыки кантри и кантри-рока, уровня Билли Рэя Сайруса. А зрителей собиралось около 80 тысяч человек.

"Open-air отменен из-за продолжающейся пандемии коронавируса, - сообщает музыкальный журнал SPIN. - Причем эпидемиологическая обстановка настолько сложная, что не названа даже примерная дата, когда Stagecoach может состояться…"

По прогнозам организаторов, в лучшем случае - осенью, а скорее всего - только в 2022 году.

При этом в момент отмены фестиваля в продаже оставалось только 249 билетов… Как будут возвращаться деньги за уже проданные, пока не сообщается.

А что у нас?

В 2020 году все российские open-air были перенесены на нынешний год. Причем прошлогодние билеты остаются действительны и в нынешнем. Пока ни один летний фестиваль в России не отменен.

"Даже думать об этом рано. Тем более что и лето у нас начинается позже, чем в Америке! Пока же мы основательно готовимся к тому, чтобы фестиваль-2021 стал лучшим в истории. Внимательно следим за эпидемиологической ситуацией и будем ждать, даст ли разрешение Роспотребнадзор", - рассказал обозревателю "РГ" источник в Оргкомитете "Дикой мяты".

Именно этот open-air назначен раньше других и должен открыть летний фестивальный сезон 18-20 июня, в Тульской области (около деревни Бунырёво).

И в "Нашествии" обозревателю "РГ" отметили, что "пока еще слишком рано, даже ситуацию о том, переедет ли фестиваль из Тверской области в другой регион, мы пока не комментируем. Наберитесь терпения. Ведь до нашего фестиваля еще почти полгода…" ("Нашествие"-2021 намечено только на 23-25 июля, - прим. А. А.).

Кстати

Примерно те же слова обозреватель "РГ" услышал и от организаторов других фестивалей. Ведь если в США уже наступила пора отмены летних фестивалей, поскольку и сезон начинается уже в апреле, то у наших до лета еще много времени. И все продолжают тратить его на подготовку, веря в лучшее.

А еще - следят за эпидемиологической ситуацией, а ближе к событию будут ждать разрешений от Роспотребнадзора на возможное проведение массовых мероприятий. Но до лета еще очень далеко.