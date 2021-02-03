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03.02.2021 23:00
Рубрика: Спорт

Командовать звездами

Пашутин назначен тренером наших игроков на ежегодный гала-матч Единой лиги
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 23(8374)
Интернациональная Единая лига (с участием девяти российских клубов и четырех зарубежных) назвала тренеров, которые возглавят команды на традиционном "Матче Звезд". Большой праздник баскетбола состоится 14 февраля в Москве, на паркете арены в Петровском парке.

Сборной российских игроков лиги будет руководить наставник краснодарского "Локомотива-Кубани" Евгений Пашутин, в свое время рулевой нашей национальной дружины. Его помощником станет исполняющий обязанности главного тренера БК "Химки" (Московская обл.) Андрей Мальцев. Управление "Звездами мира" доверено авторитетному испанскому специалисту Хави Паскуалю из санкт-петербургского "Зенита".

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Названы составы команд на "Матч Звезд" баскетбольной Единой лиги

Вот как пояснила этот выбор генеральный директор лиги Илона Корстин: "Мы исходили из результатов в нынешнем сезоне. Лучший отечественный тренер, как и год назад, - Евгений Пашутин. Кубанцы идут в топовом квартете турнира, вполне могут претендовать на большее. При Мальцеве, который совсем недавно на своем посту в Химках, команда уже одержала первую победу в Лиге - над пермской "Пармой". А питерский "Зенит" Паскуаля показывает стабильную игру, находясь на вершине таблицы".

Наставники объявят стартовые пятерки команд 12 февраля. Интересно, что среди подопечных Пашутина на гала-матче будет только один игрок из "Локо" - Станислав Ильницкий, зато в рядах "Звезд мира" сразу три баскетболиста краснодарского клуба - литовцы Мантас Калниетис, Миндаугас Кузминскас и американец Дрю Гордон, уже по ходу чемпионата перешедший из саратовского "Автодора".

- Для меня большая честь представлять "Локо" на празднике игры и быть главным тренером сборной "Звезд России", - сказал Пашутин. - Все ждут нового, уже пятого такого знакового события, которое объединяет баскетболистов, тренеров, руководителей клубов, болельщиков. Благодарю лигу за доверие. Постараемся со спортивной стороны показать красоту баскетбола, и всем приятно будет смотреть за матчем. Хочется, чтобы игра становилась ярче и весь зал был восхищен шоу на паркете.

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