"Евровидение" в Роттердаме вновь пройдет без зрителей в зале

Организаторы главного песенного конкурса Европы все-таки приняли непростое решение, с которым тянули несколько месяцев, надеясь на улучшение ситуации с Covid-19.

И вот сегодня его исполнительный супервайзер (то есть директор) Мартин Остердаль сделал в штаб-квартире "Европейского вещательного союза (EBU), расположенного в Женеве, важное заявление:

"Евровидение" точно вернется в мае этого года, несмотря на пандемию, но в сложившихся обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести это мероприятие так, как мы привыкли, - сказал он. - Ведь здоровье и безопасность всех участников - наш главный приоритет. Поэтому, учитывая продолжающуюся пандемию коронавируса, Европейский вещательный союз вместе с голландскими ведущими вещателями NPO, NOS и AVROTROS и городом Роттердамом заявляют, что вариант "А" уже точно не будет реализован".

Самое главное

Вариант "А" - именно так организаторы называли привычную процедуру проведения конкурса: со зрителями в зале, обилием пресс-конференций, с вечеринками всех официальных делегаций, представляющих страны, участвующие в конкурсе, да и с большим количеством концертов участников на сценах, специально построенных в городе.

Обозреватель "РГ" не раз бывал на конкурсе "Евровидение", и знает: главное на нем - общение зрителей-болельщиков из разных стран, репетиции, интервью, новые знакомства в пресс-центре и на улицах города. И, конечно, звучащие повсюду песни.

Но не все потеряно

У организаторов конкурса остались еще три потенциальных сценария проведения юбилейного, 65-го "Евровидения". Но все они в той или иной форме вместо живого общения будут использовать формат online и возможности телевидения. А болельщикам и участникам конкурса приезжать уже не придется.

Пока наиболее вероятным вариантом представляется такой: каждый участник будет в определенное жеребьевкой время петь из своей страны. И сам выбирать - с какой именно сцены или даже из скопления зрителей.

А потом все это предстоит объединить в одно действие ведущим конкурса, работающим со сцены в Роттердаме. Там же будет находиться и жюри. При этом голосование зрителей за участников будет проходить уже в прежнем, за долгие годы отработанном формате.

В пользу такого варианта проведения 65-го "Евровидения" говорит тот факт, что технические и технологические нюансы были отработаны еще в 2020 году.

Но тогда конкурс фактически превратился в один большой "концерт дружбы" без процедуры голосования и определения победителя. Хотя по прогнозам букмекеров должна была победить российская группы Little Big, чей конкурсный клип Uno собрал в интернете 182 миллиона просмотров (в разы больше, чем все остальные участники).

Будем надеяться, что в этом году, наши все-таки победят. Напомним, "Евровидение"-2021 должно состояться в Роттердаме с 18 по 22 мая.

Кстати

О том, что на "Евровидении"-2021 Россию будет представлять именно группа Little Big, официального подтверждения пока не былo.

Цифра

500 миллионов - столько просмотров собрал другой клип группы Skibidi. Цифра фантастическая! Пора выигрывать "Евровидение".