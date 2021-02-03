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03.02.2021 09:35
Рубрика: Спорт

Глава РФС озвучил задачу сборной России на Евро-2020

Текст: Максим Домчев
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков подвел итоги прошлого года и рассказал о том, какие задачи стоят перед сборной России на чемпионате Европы, который пройдет летом нынешнего года.
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

"Не люблю делать прогнозы. Знаю, что мы сделаем все, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату Европы. Турнир начинается с группового этапа, поэтому задача - выйти в плей-офф. Дальше посмотрим. Если говорить об ожиданиях, жду, что все-таки этот важный турнир пройдет с болельщиками", - сказал Дюков "Спорт-Экспрессу".

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах

Также президент РФС высказался относительно смены главного тренера национальной команды.

"Если говорить о необходимости замены тренера, мы должны учитывать, что именно под руководством этого тренерского штаба сборная удачно выступила на ЧМ-2018, завоевала путевку на Евро-2020. Что касается Лиги наций, второе место в группе безусловно не является успехом. Мы ставили задачу выйти из группы и подняться в дивизион А. Но считать провалом такое выступление неправильно. К аргументам за продолжение работы следует отнести то, что Станислав Саламович хорошо знает команду и игроков, имеет серьезный опыт работы со сборной. Такой опыт отличается от работы с клубами. Не сомневаюсь, что тренерский штаб сделает работу над ошибками",- сказал он.

По мнению главы РФС, в отборочном турнире ЧМ-2022 российскую команду ожидают непростые матчи. А если команда не сможет отобраться на этот турнир, то это окажет негативное влияние на популярность футбола в нашей стране.

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