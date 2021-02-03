Ярмарки сельхозпродукции в Бишкеке должны сдержать рост цен на продовольственные товары. На них торгуют без посредников. Фото: Sputnik.kg

Национальный статистический комитет КР представил данные об изменении в 2020-м индекса потребительских цен (ИПЦ) в стране. Это официальный показатель, который фиксирует увеличение или уменьшение стоимости товаров и услуг за определенный период времени. Согласно опубликованной информации, в Киргизии в прошлом году значительно подорожало большинство продуктов питания и услуг, оказываемых населению. Но это, как говорится, секрет Полишинеля. Главный вопрос, который волнует киргизстанцев: что будет с ценами в 2021-м?

Подорожание продовольственных товаров - траты на продукты питания остаются главной статьей семейных расходов в КР - началось еще в марте - апреле 2020-го. Причина - ввод правительством ограничительных мер в целях предотвращения распространения коронавируса, страх людей перед неизвестностью и, как следствие, массовая скупка киргизстанцами про запас гречки, макарон, консервов, растительного масла, сахара и так далее.

В итоге, по данным Нацстаткома, ИПЦ к концу 2020-го по сравнению с аналогичным периодом 2019-го увеличился почти на шесть процентов. Если же говорить о каждой группе продуктов питания по отдельности, рост превзошел ожидания даже пессимистов. Ощутимо подорожали хлебобулочные изделия, крупы , мясо, рыба, молочные изделия, сыр, яйца, масла и жиры, фрукты и овощи.

На конец ноября, к примеру, килограмм говядины стоил уже 430-450 сомов (плюс 40-50 в зависимости от региона), куриные яйца выросли в цене на 15-20 сомов за десяток, подсолнечное масло - в среднем на 30. По семейному бюджету большинства киргизстанцев, многие из которых временно остались без работы, был нанесен чувствительный удар.

А осенью 2020-го масла в огонь начал подливать стремительный рост курса доллара по отношению к сому, в результате которого, по данным Нацбанка (НБ) КР, национальная валюта республики подешевела более чем на 20 процентов. Это привело к новому витку подорожания в стране, но уже не только продуктов питания.

Как отмечают эксперты, по-другому, к сожалению, и быть не может. Каждый раз, когда "крепнет" доллар, импортные товары в республике стремительно дорожают. Для Киргизии это аксиома, так как страна сегодня, увы, больше завозит чужого, чем производит и вывозит своего. К примеру, по информации Госагентства антимонопольного регулирования КР, 85 процентов реализуемого в стране подсолнечного масла поставляется из России и Казахстана. Потому-то колебания курсовой разницы столь чувствительны для кошельков киргизстанцев.

- Повышение цен - это результат падения курса национальной валюты страны, которая существенно зависит от импорта товаров. Чем значительнее эта зависимость, тем выше поднимутся цены, - поясняет экономист Азамат Акенеев. По данным министерства экономики Киргизии, более 70 процентов всей потребительской продукции в КР поставляется из-за рубежа.

Именно изменения курса сома по отношению к доллару будут определять направление движения цен в Киргизии в 2021 году. Об этом говорят и в Национальном банке КР, и в бизнес-ассоциациях страны. Причем представители деловых кругов призывают киргизстанцев быть готовыми к дальнейшему подорожанию товаров, особенно продуктов питания.

- Конечно, хотелось бы, чтобы все продукты, которые ежедневно присутствуют на столах киргизстанцев, производили в республике. Но есть такие товары, которые в любом случае придется импортировать. Следовательно, возможен и рост цен на них, - полагает глава Ассоциации поставщиков КР Гульнара Ускенбаева.

По ее мнению, из-за валютных колебаний также увеличится стоимость бытовой техники, гаджетов, одежды, обуви, косметики, парфюмерии.

Есть ли у правительства эффективные рычаги воздействия на ситуацию? Увы, состояние экономики Киргизии не оставляет властям пространства для маневра. Все, что можно было сделать для стабилизации цен в стране, уже было сделано.

Национальный банк, к примеру, в конце 2020-го практически ежедневно продавал доллары из резервов, чтобы не допустить скачков курса сома. То же самое финансовый регулятор продолжит делать и в 2021-м.

Правительство КР, в свою очередь, "в целях недопущения критического недостатка продовольствия" ввело временный запрет на экспорт из республики отдельных видов сельскохозяйственных товаров, в том числе живого крупного рогатого скота, овец, лошадей, коз.

Это, как заявили в министерстве сельского хозяйства страны, помогло остановить рост цен на мясо. Сотрудники Госантимонополии КР тем временем встретились с представителями крупных торговых сетей страны и рекомендовали не допускать необоснованного повышения цен на социально значимые продукты питания. А первый вице-премьер-министр Киргизии Артем Новиков поручил и.о. мэра столицы Балбаку Тулобаеву открыть в каждом районе Бишкека ярмарки сельхозпродукции, на которых товары будут продавать без "накруток".

- Резкий рост цен на социально значимые товары застал врасплох многих жителей города. Сейчас перед нами стоит ключевая задача - стабилизировать продовольственную инфляцию, - подчеркнул Артем Новиков.

Между тем, по мнению независимых экономистов, власти с помощью указанных выше мер смогут лишь временно "заморозить" цены на продукты питания, но вернуть их на прежний уровень уже не получится.

Мнение

Айгуль Бердигулова, старший аналитик Центра странового анализа Евразийского банка развития

Мы полагаем, что при условии политической устойчивости экономика КР вырастет на 3,7 процента в 2021 году. Этому должны способствовать восстановление притока денежных переводов из-за рубежа, а также предполагаемое налаживание функционирования контрольно-пропускных пунктов на границе с Китаем, что поможет нарастить экспортный потенциал. В 2020-м на фоне обесценивания сома в республике ускорилась инфляция. В индексе потребительских цен значительную долю занимает продовольствие, поэтому рост мировых цен влияет на динамику стоимости продуктов внутри страны. Ожидается, что рост цен в мире на растительное масло, сахар и зерно будет исчерпан и в следующем году инфляция в КР снизится до пяти процентов.