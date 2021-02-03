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Рубрика: В мире

Грузовик сбил двух пешеходов в пригороде Парижа, один человек скончался

Текст: Диана Ковалева

Грузовик сбил двух пешеходов в деловом квартале Дефанс у западной окраины Парижа, один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы. Об этом сообщает издание L'Internaute.

Полиция Франции задержала подозреваемого в жестоком убийстве человека

По данным местной префектуры, водитель грузовика украл транспорт, наехал на пешеходов, а потом скрылся. Почему он так сделал, пока неизвестно. Полицейским удалось задержать преступника.

На данном этапе следователи пока не видят в случившемся признаков террористического нападения. По данным AFP, угонщик грузовика скорее всего не имел постоянного места жительства.

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