Инна Хамитова - о том, как убежать от телефонного "рабства"

Психологи бьют тревогу: от телефонной зависимости страдают сегодня и дети, и взрослые по всему миру. Насколько это заразно и есть ли способы противостоять этому недугу? Об этом "СОЮЗ" расспросил авторитетного психолога, директора Центра системной семейной терапии Инну Хамитову.

Инна Юрьевна, как получилось, что такое гениальное и полезное изобретение, как телефон, вдруг стало источником серьезной беды - психологической зависимости?

Инна Хамитова: Химическая зависимость - алкоголизм, наркомания - тоже ведь начинается с зависимости психологической. Это уже позже изменения переходят на биологический уровень. Как возникает психологическая зависимость? Схема стара как мир. Человек - ребенок ли, подросток, взрослый - переживает сложный период. Стресс, тревожащую его ситуацию или просто ощущение скуки или пустоты. И, чтобы справиться с этим, опирается на что-то, что потом может стать предметом зависимости. Кто-то выбирает еду, кто-то - никотин, кто-то - гаджеты. 25 лет назад родители жаловались на зависимость детей от телевизора. Потом появилась зависимость от компьютера. Теперь - от смартфона.

Смартфон более коварен, так как подобрался к нам ближе всего - можно сказать, сросся с рукой.

Инна Хамитова: Дело не в самом предмете. Да, смартфон - невероятно удобная штука.

Представляю, если бы нам в детстве кто-то сказал, что такое возможно: и телефон, и компьютер, и калькулятор, и дневник у тебя на ладони! Смартфон очень облегчает жизнь. И хоть мы постоянно используем мобильный практически для всего - работы, общения, развлечения, покупок, платежей - это, конечно, никакая не зависимость.

Но как не пропустить момент, когда привязанность к нему становится чем-то нездоровым?

Инна Хамитова: У зависимости есть свои признаки. Представьте себя в ситуации ожидания - в аэропорту, в поликлинике. Допустим, у вас нет с собой телефона или села зарядка. Сначала вы чувствуете скуку, потом смутное беспокойство, а потом - не знаете что делать, испытываете тревогу, ощущение пустоты, начинаете метаться, маяться. Вам становится очень дискомфортно. Вот это уже признаки зависимости.

Это похоже на ломку?

Инна Хамитова: Да, так называемый абстинентный синдром. Вам плохо именно психологически. (Потому что, если вы переживаете, что не сможете без мобильного вызвать такси - это нормально.) Еще один признак зависимости - злость, негодование, агрессия, которую испытывает человек, если лишается гаджета. Это уже очень похоже на то, как реагирует алкоголик, когда у него отбирают выпивку.

У зависимого происходит сужение деятельности. Вот посидел человек в соцсетях, проверил почту, мессенджеры. Потом сходил в спортклуб, погулял, почитал книжку, поиграл с детьми. Он одинаково увлеченно этим занимается. Если ушел на прогулку и забыл телефон, то ничуть от этого не страдает. Но если в его жизни почти не осталось другого досуга, если его "ломает" без гаджета, утром, едва открыв глаза, он тянется к мобильному и при любой свободной минутке хватается именно за него - то это, конечно, зависимость.

Потянулся к телефону посмотреть прогноз погоды - и хоп, час прошел.

Инна Хамитова: Да, и это тоже нехороший признак - когда у вас исчезает время. Вы думали, что потратили несколько минут, а на самом деле убили пару часов. Человек сокрушается, что полдня просидел в телефоне, выходные прошли не так, как хотелось, но поделать ничего с собой он не может. Как будто существует некая сила, которая реально приклеивает телефон к руке. Происходит паралич воли.

Кто к вам чаще всего приходит на прием с этой проблемой?

Инна Хамитова: Часто это родители, которые беспокоятся о своих подростках. Но вообще проблема затронула уже почти всех. Пожалуй, только люди за 70 меньше пользуются гаджетами. Им приходится осваивать новое в пожилом возрасте, а это может быть сложным.

А кто в группе риска по склонности к такой зависимости?

Инна Хамитова: Этого предсказать нельзя. Но существует предрасположенность к зависимости вообще, а дальше уже неизвестно, от чего ты будешь зависеть - от телефона, компьютера, булочек, курения или чего-то еще. Многое идет от среды, в которой человек растет.

Если с младенчества родители используют планшет, чтобы успокоить или развлечь ребенка, то вероятность зависимости от него возрастает.

Если ребенок никогда смартфон в руках не держал, он и не будет от него зависим, но, например, может уйти в утешение едой. Если у человека слабое эго, если ему трудно справляться со стрессами, опираться на себя - он будет стараться чем-то эту пустоту заполнить. Тут смартфон - аналог соски у младенца.

Если отобрать у младенца соску, во рту у него тут же оказывается пальчик...

Инна Хамитова: Одна зависимость просто заменяется другой. Смартфон - лишь следствие. Человек, у которого есть четкое представление о себе, есть цели, интересы, а жизнь его насыщена, не склонен к зависимостям, а смартфон использует по делу.

Осознав зависимость, многие пробуют сами избавиться от нее: пытаются перейти на кнопочный телефон, объявляют дни без смартфона и т.д. Но ничто не помогает.

Инна Хамитова: Потому что эта ситуация далеко не так безобидна, как может показаться на первый взгляд. В психотерапии работа с зависимостями - одна из самых длительных и сложных. Ведь, по сути дела, ты укрепляешь личность. Человек, который раньше заполнял вакуум смартфоном, должен занять этот вакуум собой, своей личностью.

Как можно попробовать самостоятельно справиться? Если, например, от смартфона я отказаться не могу, у меня в нем и рабочий, и родительский чаты...

Инна Хамитова: Первое: используйте смартфон по назначению. Не пытайтесь с его помощью заполнить пустоту.

Второе: как только рука потянется к смартфону, задайте себе вопрос: что со мной сейчас происходит? Возможно, мне тоскливо или скучно, или я злюсь? А смартфон утешает, развлекает или успокаивает.

Когда поймете, что именно происходит, сделайте шаг номер три: подумайте, что еще дает нужный эффект? Если вам необходимо развлечение, вспомните, какие еще развлечения бывают. Если утешение, то кто или что еще может утешить вас? Если вы злитесь, а телефон успокаивает, подумайте, что еще может вас привести в норму - спорт, разговор с друзьями?

Возможно ли сформировать новые привычки, если в семье уже повелось, что за ужином каждый - в своем телефоне?

Инна Хамитова: Не зря одним из правил хорошего тона считается во время свидания или деловой встречи не выкладывать на стол телефоны. Этим вы демонстрируете человеку, что он и ваше дело важны для вас. Эти правила можно попробовать перенести и в общение с близкими.

Появился специальный термин - номофобия (от англ. "no mobile pfоne phobia"). Он обозначает сильный страх остаться без телефона - в них сейчас не только контакты, но и фотографии, письма, документы...

Инна Хамитова: Нужно стараться развивать другие навыки. С одной стороны, очень удобно, когда все в одном телефоне, с другой - без него ты как без рук. Он приобретает даже...

Сакральность?

Инна Хамитова: Да, и потеря его - как будто потеря важной части тебя самого. Ты доверяешь телефону много функций: деньги, коды-пароли, быт, семейный фотоальбом. Раньше люди часто помнили номера телефонов близких людей, сейчас нет. Надо что-то хранить где-то еще, а что-то и доверять своей памяти. Современные дети запоминают гораздо меньше, чем дети прошлых лет. И медвежья услуга смартфона в том, что он позволяет нам совсем перестать тренировать память.