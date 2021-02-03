Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно

10 февраля примерно полтора миллиона девятиклассников ждет важное испытание - итоговое собеседование по русскому языку. Зачет за него - это допуск к ОГЭ и условие для получения школьного аттестата. В этом году, как сообщили в Рособрнадзоре, у итогового собеседования есть важная особенность - возможен дистанционный формат.

Почему ни ЕГЭ ни ОГЭ нельзя провести в онлайне, а итоговое собеседование можно? Все дело в самой форме испытания. По сути, это живой диалог учителя с учеником "глаза в глаза". Фото: SbytovaMN / iStock

- Итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки - 10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов власти в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий, - рассказали в Рособрнадзоре. - Такая схема была апробирована в прошлом году.

Почему ни ЕГЭ ни ОГЭ, ни даже итоговое сочинение в 11-х классах нельзя провести в онлайне, а собеседование можно? Все дело в том, что сама форма этого испытания устная. По сути, это живой диалог учителя с учеником "глаза в глаза". Педагог проверяет именно то, как ребенок выражает свои мысли. Что-то списывать просто нет смысла.

Будет четыре задания. Первое - чтение вслух текста объемом до 200 слов. Это всего несколько абзацев, посвященных выдающимся людям России. Оцениваются темп, интонация. Кроме этого, необходимо правильно употребить форму имени числительного, записанного цифрой. К примеру, "продолжительность полета Гагарина равнялась 108 минутам". Время на подготовку - около двух минут. Сначала нужно пробежать текст глазами и сразу начать читать.

Во втором задании нужно пересказать прочитанный текст и постараться органично вплести в свою речь предложенную цитату. (Время на подготовку - также 2 минуты.)

Третье задание - монолог. И здесь уже у выпускника появляется выбор: о чем он будет говорить. Скажем, это может быть описание фотографии на тему путешествий или какого-то праздника. Еще вариант - повествование на основе жизненного опыта. Например, школьник может рассказать педагогу-экзаменатору об интересной экскурсии, концерте, который ему запомнился, о первом учителе.

Можно выбрать и рассуждение по поставленному вопросу. Вот примеры прошлых лет: "Всегда ли нужно следовать моде?", "Нужно ли воспитывать характер?", "Нужны ли домашние задания в школе?". На выбор темы и подготовку - примерно минута. Сам монолог может длиться всего минуты три. После учитель-собеседник задает три уточняющих вопроса, а девятиклассник ему отвечает. Диалог и есть последнее задание итогового собеседования. Если ученик произносит фразы типа: "Я не знаю", "У меня нет никаких интересов", "Мне нечего рассказать", если отвечает односложно "да" - "нет", то учитель старается разговорить ученика, эмоционально расположить его к беседе.

Все собеседование занимает от силы 15-16 минут. Опыт прошлого года показал: 98 процентов ребят получают зачет с первого раза. И даже у тех, кто не сдаст сразу, будут еще две попытки.

Как правило, собеседование проводится в той же школе, где учится ребенок. Но, как рассказали в Рособрнадзоре, еще в прошлом году из-за пандемии многие школы проводили собеседование в дополнительные сроки с применением дистанционных технологий. В этом году, несмотря на то, что большинство школ учится очно, чтобы развести потоки ребят, некоторые школы могут провести это испытание в смешанном формате. Часть выпускников будут сдавать очно, а часть - в онлайне. В этом случае школа составляет график подключения участников к экзаменатору-собеседнику по видеосвязи. Проверяются технические возможности оборудования в школах и семьях, обеспечивается видеозапись.

Почему ни ЕГЭ ни ОГЭ нельзя провести в онлайне, а итоговое собеседование можно? Все дело в самой форме испытания. По сути, это живой диалог учителя с учеником "глаза в глаза".