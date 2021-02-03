"Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!" - написал недавно на своей страничке в социальной сети "Инстаграм" 29-летний парень из Нальчика, он же кинорежиссер с мировым именем Кантемир Балагов.

Таким образом, вместе с ведущими мировыми и российскими СМИ он сообщил, что станет режиссером крутейшего сериала - первой экранизации суперпопулярной компьютерной игры "Одни из нас" (The Last of Us). Проект готовится для одного из лучших производителей сериалов в мире - телеканала HBO. А автором сценария и продюсером этой экранизации стал Крейг Мейзин, известный прежде всего как сценарист и продюсер мини-сериала HBO "Чернобыль", отмеченного самыми престижными кинопремиями планеты.

Действие приключенческой экшн-драмы "Одни из нас" происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов, спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим вирусом. Фильм этот уже на слуху у всех, поскольку игра, которая вышла в 2013 году, невероятно популярна. Нетрудно представить, что смотреть сериал будут миллионы фанатов, и в этом плане на режиссере из России - огромная ответственность.

Если кто-то несведущий думает, что только этим наш молодой соотечественник заставил говорить о себе, то он ошибается, потому что аккурат в Новый год бывший президент США Барак Обама решил порекомендовать, какие картины он считает лучшими в 2020 году, чтобы и другие их посмотрели. И надо же - фильм Кантемира Балагова "Дылда" вошел в этот список. Наверное, к удивлению многих, но не тех, кто следит за творчеством Балагова.

Люди говорят о нем в телепрограммах и на высоких трибунах, а также на кухнях, в гостях между собой. Надо же - парень вдохновился книгой Светланы Алексиевич о женщинах на войне, в частности, знаменитой "У войны не женское лицо", и снял картину, которая не успела появиться перед первыми зрителями, как тут же была ими признана. Речь о мировой премьере фильма "Дылда" - он вошел в программу Каннского кинофестиваля "Особый взгляд" в 2019 году, и Балагов получил там две высочайшие награды - приз за лучшую режиссуру и награду от мировых кинокритиков. Приз FIPRESCI - Международной федерации кинопрессы был вручен ему с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме". Но это, как оказалось, было только начало...

Обозреватель "РГ" была свидетелем каннского триумфа картины. Две девушки - Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина, которые сыграли главные роли в "Дылде", не то что в мире, в России были до этого неизвестны широкой публике. Они явно стеснялись каннского гламура, как и сам Балагов. Хотя это и не первая его награда на этом фестивале. Впервые Кантемир появился на нем в 2017 году. И если кому-то из молодых сегодня говорят, что в Канны нельзя попасть, что называется, с улицы, то история Балагова тому пример. Можно!

Кантемир Балагов считает, что если мечтать и верить, то все обязательно получится! Фото: Non-stop production

Ученик мастерской Александра Сокурова, он снял свою первую картину о том, что знал, о том, что болит. Действие происходит в Нальчике, в 1998 году. Девушка и юноша из разных по национальности и вере семей влюблены друг в друга, как Ромео и Джульетта, но в вечер после помолвки их похищают... Балагов-дебютант уже тогда продемонстрировал, что у него есть собственный стиль и ритм, подход к цветовому решению и, да, свой киноязык. "Тесноту" заметили отборщики Каннского кинофестиваля, в частности, один из них - Игорь Гуськов, который отбирал работы для секции "Двухнедельник режиссеров". Фильм талантливого дебютанта - ученика Александра Сокурова - был отобран в эту программу, что само по себе сенсация. Но дальше произошло непредвиденное. Картину забрали из этой секции во второй по значимости после основного конкурс Каннского кинофестиваля - "Особый взгляд". Это было невероятно. Но еще более непредсказуемо было то, что представители Международной федерации кинопрессы FIPRESCI отдали "Тесноте" свой приз.

Продюсер Александр Роднянский, открывший миру немало новых имен, следит за молодыми талантами не менее пристально, чем отборщики Каннского кинофестиваля. Сейчас он работает с несколькими выпускниками той самой Кабардино-Балкарской мастерской Александра Сокурова. Кантемир Балагов, Кира Коваленко и Владимир Битоков снимают под его крылом свои картины. Но Кантемир был первым в этом списке. У "Тесноты" были другие продюсеры. У "Дылды" - это Александр Роднянский и Сергей Мелькумов. Как показала жизнь, Канны были для фильма только первой ступенькой. Сейчас у "Дылды" столько наград, что перечисление их могло бы вытеснить с газетной полосы эту статью. Среди них - престижные фестивали в Торонто, Теллуриде, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Себастьяне... Более того - фильм режиссера, которому на тот момент было 28 лет, отобрали в шорт-лист премии "Оскар". Да, он не попал в саму номинацию, чествующую лучшие иностранные фильмы, туда вошли другие пять картин. Но попасть в девятку - это уже было очень круто.

Однако прервем восторги. Не все поняли фильм "Дылда", не все прониклись его ритмом, режиссерским рисунком, игрой актеров... Однако с таким послужным списком наград фильм уже, как в известном анекдоте про Джоконду, может сам выбирать, кому нравиться, а кому нет. "В "Дылде"...мне было важно показать последствия войны через человеческое лицо, через глаза, физику и тело, а не просто через разрушенные здания. Это мой второй фильм, и я ищу свой почерк", - говорил о картине Балагов. Судя по всему, почерк он уже нашел, если его пригласили на такой масштабный проект. Более того, Кантемир уже пригласил с собой работать в Голливуд и оператора "Дылды" - Ксению Середу.

Тем временем

Уже известно, что следующим фильмом Кантемира Балагова будет современный фильм о жизни таких же, как и он сам, молодых людей в его родной Кабардино-Балкарии. Фильм будет на русском языке. Сейчас идет работа над сценарием. Александр Роднянский также будет продюсировать этот фильм. И создателями обещано, что никакие голливудские проекты не остановят их в стремлении снять это кино. Они обязательно снова приедут снимать в Нальчик.