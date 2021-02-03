Как быстро очистить память смартфона. Самые простые способы

Часто бывает, когда из-за отсутствия свободного места в памяти смартфона начинаются проблемы: аппарат ругается, не устанавливаются обновления операционной системы и так далее.

В таких случаях советуют удалить лишние фото и видео, посмотреть, сколько места занимают приложения. Но у кого есть на это время? Вот несколько простых способов быстро очистить память смартфона.

Как это делается на iPhone? В разделе "Настройки - Основные - Хранилище iPhone" можно включить оптимизацию фото и сгрузить неиспользуемые приложения.

В первом случае снимки и видео в первозданном качестве сохранятся в облаке iCloud, а на смартфоне останутся версии меньшего размера. Во втором - из памяти iPhone временно удалятся неиспользуемые приложения, но их можно будет в любой момент скачать и запустить снова. Документы и другие данные тоже сохранятся.

Также в "Хранилище" есть список приложений, где на самом верху расположены те, что занимают больше всего места. Например, если Telegram вместе с данными занимает несколько гигабайт - это повод открыть мессенджер и очистить загруженные файлы ("Настройки - Данные и память - Использование памяти").

А что Android? Те, у кого нет времени копаться в россыпях фотографий и видеороликов, должны отправиться в раздел "Настройки - Хранилище" и нажать кнопку "Управление". Система сразу же предложит удалить недавние файлы, освободив место. Кроме того, в этом же разделе расположены отсортированные по "прожорливости" разделы - "Фото и видео", "Музыка", "Другие приложения", "Файлы" и так далее. Зайдя в каждый из них, можно выбрать и удалить ненужные данные.

Есть и другой способ, не такой очевидный. Нужно открыть приложение "Google Фото", нажать на свой аватар в правом верхнем углу и в открывшемся меню выбрать пункт "Можно освободить XXX Мб". Объекты будут удалены из памяти смартфона, но останутся в облаке Google. Так можно сэкономить несколько сотен мегабайт места.

Третий метод - в разделе "Настройки - Хранилище" открыть пункт "Другие приложения". Почти все из них можно удалить (если найдете ненужные) или очистить кэш, советует