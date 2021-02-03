Как французы отреагировали на публикации СМИ о ситуации в России

Новости

В ВОЗ приветствуют публикацию данных о вакцине "Спутник V" в The Lancet 22:28
В Москве 15 ковидных больниц вернутся к обычной работе 22:14
Захарова: Ждем от Запада открытого доступа к судам для дипломатов РФ 22:12
ВОЗ рекомендует продолжать носить маски 22:08
РФПИ: Вакцина "Спутник V" может быть одобрена к применению в ЕС к весне 22:07
Грузовик сбил двух пешеходов в пригороде Парижа, один человек скончался 21:41
На Украине попросили YouTube заблокировать закрытые Зеленским телеканалы 21:26
Поселок в Донецкой области хотят переименовать в Нью-Йорк 21:16
Роскомнадзор выявил в соцсетях около 2,5 тысячи призывов к незаконным акциям 20:27
В ЕС приветствуют продление РФ и США договора СНВ 20:24
Задержан поджигатель служебного автомобиля Росгвардии 20:09
Съемки "Фантастических тварей 3" остановлены из-за вспышки COVID 20:08
Кокорин получил разрешение на работу в Италии 20:04
Власти Китая нашли коронавирус на упаковках мяса птицы производства РФ 19:51
Посол РФ: Не верю, что генералы США думают о ядерной войне с Россией 19:49
Вышел новый трейлер сиквела "Поездки в Америку" с Эдди Мёрфи 19:47
Президент Сербии оценил эффективность вакцины "Спутник V" 19:25
Всемирный экономический форум в Сингапуре перенесен на август 19:16
Эксперты: Ипотека стала на четверть выгоднее аренды жилья 19:14
США поддержали решение Зеленского о закрытии украинских телеканалов 19:08
В Ростуризме ответили на претензии ФАС по поводу распределения грантов 18:50
Анджелина Джоли продает картину Черчилля 18:49
Большунов пропустит еще один этап КМ ради подготовки к ЧМ 18:48
Москву в пятницу ждет "обвал холода" 18:46
В московском метро девушка-полицейский спасла мужчину 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
03.02.2021 22:55
Рубрика: В мире

"Оставьте русских в покое!"

Как французы отреагировали на публикации СМИ о ситуации в России
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Что больше всего сейчас беспокоит французов? Конечно, продолжающаяся коронавирусная эпидемия, а из-за нее, того гляди, в стране введут третий по счету карантин. Поэтому эта тема - главная как на телеканалах, так и в печатных СМИ. Тем не менее и последние события в России не остались незамеченными. Отметились во многом тенденциозными заметками, где немалое место отводилось цитированию главы дипломатии ЕС Жозепа Бореля, ожидаемо осудившего "непропорциональное применение силы", а также госсекретаря США Блинкена, который с заведомой близорукостью рассмотрел в действиях российских властей лишь "жесткую тактику против мирных демонстрантов".

По большому счету эти публикации, даже в солидных парижских газетах, особого внимания к себе бы не привлекли, если не комментарии к ним читателей. Они самые разнообразные, но во многих французы, у которых все в порядке с завещанным Декартом критическим подходом к окружающему миру, дают произошедшему вполне объективную оценку. Собственно, ничего удивительного в этом нет, ибо здесь давно привыкли не полагаться на массмедиа: по недавнему опросу службы YouGov лишь 24 процента французов им доверяют.

Фото: AP
Зеленский закрыл на Украине три оппозиционных телеканала

Так вот, опровергая выше обозначенных политиков, Сабрина Дорей в своем комментарии к статье в "Фигаро" написала следующее: ""Российские силовики вели себя образцово: никто, как это случалось во Франции на подобных акциях, не лишился глаза или кисти руки от гранаты… Браво, Путин, за умелое использование правоохранителей". И добавила: "Это уже не говоря о пяти погибших в Капитолии, среди которых была отважная капрал Эшли Баббитт". Видите, не забыла она и Блинкена.

С Сабриной согласен ее соотечественник под ником "Лемутонанраже". Он признается, что не является сторонником Кремля, но предлагает "местным СМИ с таким же пылом критиковать Францию за методы поддержания порядка на манифестациях, когда многим людям наносят серьезные травмы", и задается вполне законным вопросом: "У меня нет сомнений в том, что они руководствуются двойными стандартами!"

Вот эта ангажированность ряда изданий возмутила и читателя под ником "Ребел", вспомнившего недавние события в Вашингтоне. "Протрамповских демонстрантов называли "ужасными фашистами", а те, кто выступают против Путина, - "борцы за свободу". Как это возможно?" Примерно в таком же духе высказался еще один читатель: "Как французские СМИ могут одновременно охаивать "желтых жилетов" и поддерживать манифестации в России?" А вот другой в рамках обсуждения "российской тематики" советует местным газетчикам "быть поскромнее и воздерживаться от нравоучений".

Лавров направил в ЕС видео о насилии в отношении протестующих в западных странах

Для многих французов не секрет, что явствует из их комментариев, какие силы подталкивают "протестантов" в России к незаконным акциям. Они считают, что кукловоды находятся за океаном. "США заинтересованы в том, чтобы произошел серьезный инцидент, в идеале несколько погибших, чтобы ввести сверхсанкции и спровоцировать серьезные беспорядки в стране", - убежден Флоран Делаж. А вот что считает читатель с сетевым именем "Посейдон": "Россия слишком независимая. Ее оставят в покое, если Путина заменит личность, которая превратит Россию в "обычную страну", то есть марионетку Вашингтона. Страну, которая будет послушна диктату Госдепартамента и Казначейства США".

И как бы подытоживая, француз с псевдонимом "Укинуа" обращается ко всем вот с таким призывом: "Россия - суверенная страна! Оставьте ее в покое, и будем подметать перед своим порогом: два года прошли под знаком "желтых жилетов", и вот они снова выходят на улицы".

В мире Европа Франция Зарубежные СМИ о России и ее соседях

Главное сегодня

Интервью с министром по конкуренции ЕЭК Арманом Шаккалиевым. Главное
Путин и Вучич обсудили вакцинацию и Косово
Соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ вступило в силу
РФПИ: Вакцина "Спутник V" может быть одобрена к применению в ЕС к весне
Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи
Бывшим чиновникам из команды Трампа пророчат сложности с трудоустройством
Корреспонденты "РГ" попробовали школьные завтраки в разных странах мира