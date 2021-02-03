Как французы отреагировали на публикации СМИ о ситуации в России

Что больше всего сейчас беспокоит французов? Конечно, продолжающаяся коронавирусная эпидемия, а из-за нее, того гляди, в стране введут третий по счету карантин. Поэтому эта тема - главная как на телеканалах, так и в печатных СМИ. Тем не менее и последние события в России не остались незамеченными. Отметились во многом тенденциозными заметками, где немалое место отводилось цитированию главы дипломатии ЕС Жозепа Бореля, ожидаемо осудившего "непропорциональное применение силы", а также госсекретаря США Блинкена, который с заведомой близорукостью рассмотрел в действиях российских властей лишь "жесткую тактику против мирных демонстрантов".

По большому счету эти публикации, даже в солидных парижских газетах, особого внимания к себе бы не привлекли, если не комментарии к ним читателей. Они самые разнообразные, но во многих французы, у которых все в порядке с завещанным Декартом критическим подходом к окружающему миру, дают произошедшему вполне объективную оценку. Собственно, ничего удивительного в этом нет, ибо здесь давно привыкли не полагаться на массмедиа: по недавнему опросу службы YouGov лишь 24 процента французов им доверяют.

Так вот, опровергая выше обозначенных политиков, Сабрина Дорей в своем комментарии к статье в "Фигаро" написала следующее: ""Российские силовики вели себя образцово: никто, как это случалось во Франции на подобных акциях, не лишился глаза или кисти руки от гранаты… Браво, Путин, за умелое использование правоохранителей". И добавила: "Это уже не говоря о пяти погибших в Капитолии, среди которых была отважная капрал Эшли Баббитт". Видите, не забыла она и Блинкена.

С Сабриной согласен ее соотечественник под ником "Лемутонанраже". Он признается, что не является сторонником Кремля, но предлагает "местным СМИ с таким же пылом критиковать Францию за методы поддержания порядка на манифестациях, когда многим людям наносят серьезные травмы", и задается вполне законным вопросом: "У меня нет сомнений в том, что они руководствуются двойными стандартами!"

Вот эта ангажированность ряда изданий возмутила и читателя под ником "Ребел", вспомнившего недавние события в Вашингтоне. "Протрамповских демонстрантов называли "ужасными фашистами", а те, кто выступают против Путина, - "борцы за свободу". Как это возможно?" Примерно в таком же духе высказался еще один читатель: "Как французские СМИ могут одновременно охаивать "желтых жилетов" и поддерживать манифестации в России?" А вот другой в рамках обсуждения "российской тематики" советует местным газетчикам "быть поскромнее и воздерживаться от нравоучений".

Для многих французов не секрет, что явствует из их комментариев, какие силы подталкивают "протестантов" в России к незаконным акциям. Они считают, что кукловоды находятся за океаном. "США заинтересованы в том, чтобы произошел серьезный инцидент, в идеале несколько погибших, чтобы ввести сверхсанкции и спровоцировать серьезные беспорядки в стране", - убежден Флоран Делаж. А вот что считает читатель с сетевым именем "Посейдон": "Россия слишком независимая. Ее оставят в покое, если Путина заменит личность, которая превратит Россию в "обычную страну", то есть марионетку Вашингтона. Страну, которая будет послушна диктату Госдепартамента и Казначейства США".

И как бы подытоживая, француз с псевдонимом "Укинуа" обращается ко всем вот с таким призывом: "Россия - суверенная страна! Оставьте ее в покое, и будем подметать перед своим порогом: два года прошли под знаком "желтых жилетов", и вот они снова выходят на улицы".