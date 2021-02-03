Правила

Как попасть в здание аэровокзала Национального аэропорта Минск?

"Прочитал о том, что Национальный аэропорт Минск изменил правила входа в здание аэровокзала. Хотелось бы узнать подробнее о сути новшеств, так как через две недели я прилечу в Минск по служебным делам, обратный рейс у меня тоже из этого же аэропорта. Валерий Никонов, Московская область".

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, изменение схемы входа в здание связано с тем, что с конца января в Национальном аэропорту Минск в тестовом режиме начала работать система тепловизионного контроля. Новое оборудование установлено в секторе прилета 1-2 (1-й этаж) и в секторе вылета 3-4 (2-й этаж, эстакада). Попасть в аэропорт теперь можно только через эти входы, остальные закрыты. На выход из аэровокзального комплекса ограничения не распространяются. Если оборудование зафиксирует повышенную температуру, посетителю аэропорта предложат пройти медосмотр. Оборудование поставлено в Национальный аэропорт Минск за счет финансовой помощи ВОЗ. Камеры с функцией определения температуры тела и высокоточные детекторы подключены к компьютерам. Оборудование позволяет делать фотофиксацию человека с указанием его температуры. Кроме того, такая же тепловизионная система установлена в контролируемой зоне аэропорта в секторе международного прилета. Здесь мониторинг проводится для прибывающих пассажиров до паспортного контроля.

Жилье

Как решить жилищный вопрос нуждающимся?

"Вышла замуж за минчанина и скоро вместе с дочкой переезжаю к нему на постоянное место жительства. В двухкомнатной квартире помимо моего супруга прописаны его мама и бабушка. Есть ли какой-то вариант бюджетного решения жилищной проблемы с учетом того, что супруг не первый год стоит на очереди нуждающихся? Елена Гаврош, Коломна".

Жителям Беларуси, нуждающимся в улучшении жилищных условий, планируется предлагать без очереди получать квартиры в малых городах и селах, численность жителей которых не превышает 20 тысяч человек.

По мнению министра архитектуры и строительства Беларуси Руслана Пархамовича, это остановит рост нуждающихся в улучшении жилищных условий, находящихся на учете десять и более лет. К тому же данная мера будет способствовать развитию городов-спутников и принципу обратной миграции населения в малые и средние города.

Министр отметил, что средняя стоимость одного квадратного метра, строящегося с государственной поддержкой, не превысит средней заработной платы по стране. Этот параметр, отметил министр, выдерживается последние четыре года.

Трудоустройство

С какой профессией проще найти работу в столице Беларуси?

"С супругом хотим вернуться в Минск, где я родилась и выросла. Муж у меня пенсионер, а я еще нет. Подскажите, смогу ли я найти в столице работу педагога? Всю жизнь проработала в школе, не хотелось бы что-то менять. Валентина Петрусевич, Архангельск".

Служба занятости Минска составила барометр возможности для занятости среди населения на 2021 год. Он прогнозирует, какие профессии будут наименее и наиболее востребованными в 2021 году на рынке труда столицы.

К числу самых востребованных в категории "Специалисты" барометром отнесены бухгалтер, воспитатель, врач, инженер-конструктор, инженер-программист, инженер-проектировщик, инженер-технолог, инженер-электроник, медицинская сестра, педагог дополнительного образования, рентген-лаборант, специалист по продаже, учитель (преподаватель), фармацевт, фельдшер. В категории "Рабочие" - водитель автомобиля, каменщик, кондитер, контролер-кассир, маляр, монтажник строительных конструкций, наладчик оборудования, облицовщик-плиточник, плотник-бетонщик, повар, продавец, слесарь механосборочных работ, штукатур, электрогазосварщик, электромонтер.

Наименее востребованы, согласно прогнозу, в категории "Специалисты" будут агент рекламный, редактор, риелтор, учетчик, художник, экспедитор. Среди рабочих профессий - печатник, радиомеханик, рамщик, сборщик обуви, ткач, фотограф.

Право

Как жителю деревни попасть к нотариусу?

"Отец хочет завещать мне свой дом. Но он живет в небольшой деревне Гомельской области, последний год болеет и никуда не выезжает. У меня тоже пока не получается приехать к нему, чтобы свозить в райцентр к нотариусу. Может быть, можно оформить документы удаленно? Светлана Корнеева, Смоленск".

Нотариальную помощь теперь могут получить даже те, кто находится вдали от крупных городов. Нотариусы проконсультируют жителей Беларуси по месту жительства, посещая агрогородки и села.

Соответствующий график выездов определило Министерство юстиции. Каждый населенный пункт закреплен за определенной нотариальной конторой.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно оставить заявку не позднее рабочего дня, предшествующего дате выезда, предусмотренной расписанием. С ним можно ознакомиться на сайте правового портала.