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Рубрика: Общество

Играть на опережение

Как уберечь детей от дурного влияния сетей
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск № 23(8374)
Почти каждый второй подросток, или 45 процентов, по данным Лиги безопасного интернета, подвергается деструктивному воздействию в соцсетях. Преграды ему пока только готовятся - законопроект об открытии представительств IT-компаний в РФ, разрабатываемый Госдумой, и созданное "Родительское собрание" при Общественной палате (ОП) России и детском омбудсмене Анне Кузнецовой.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) и ОП заявили о том, что они поддерживают законопроект в той его части, где он предлагает привлекать к уголовной ответственности тех, кто вовлекает детей в политику.

Фото: Сергей Куксин
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В остальном правозащитники предлагают выбрать тактику внесения поправок в закон, изучая в том числе международный опыт. Так, основные положения законопроекта, регулирующего статус иностранных интернет-платформ, - их подчинение российской юрисдикции и повышение системы штрафов за нарушение закона. Пока штрафы составляют от 800 тысяч до 4 миллионов рублей, а при повторном нарушении - от 5 до 10 процентов от годовой выручки. Ожидается, что система штрафов вырастет в десятки и даже сотни раз, а при повторых случаях нарушений закона, - вплоть до закрытия платформ.

- Рост штрафов логичен, - убежден член Общественной палаты России Александр Малькевич. - В Турции, Италии и Индии, где в прошлом году законы об иностранных платформах вступили в силу, транснациональные интернет-компании после первых штрафов пошли на соблюдение местного законодательства. Только угроза доходам делает глобальные интернет-платформы договороспособными.

Следующий шаг, считают правозащитники, - введение возрастных ограничений для посещения тех или иных сетей, которые ввели Италия и Индия. То есть без указания возраста, дающего право на посещение сети, ее работу приостанавливает Роскомнадзор. Эту работу на общественных началах намерено координировать "Родительское собрание" ОП.

Фото: Reuters
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- Когда у нас на наших условиях откроют свои представительства иностранные IT-платформы, они обретут статус иноагентов, - говорит член СПЧ Игорь Ашманов. - Однако строить с ними только репрессивные отношения - чуть что блокировать - нежелательно. И для нас. У нас пока нет им замены. Нам нужны альтернативы - успешнее развивать "Рутьюб" и "Яндекс" и не искать панацею в тотальном контроле "Родительского собрания". Повышение контроля за подростками приведет их только в ярость. А вот дельному родительскому контролю - креативно, как интернет-платформы, "перепрошивать" мозги - надо учиться, что называется, и у врага.

С ним согласилась член Общественной палаты Мария Бутина. Она заметила, что надо думать над тем, как социальные сети сделать не только безопасными, но и дружественной средой для подростков и молодежи. Ее позиция совпала с первыми социологическими исследованиями "Родительского собрания".

Родительскому контролю - креативно, как интернет-платформы, "перепрошивать" мозги - надо учиться, что называется, и у врага

По его данным, большинство детей бегут на улицу не потому, что хотят выразить некую позицию. А потому, что не знают, куда себя деть: клубы, кружки, работа секций часто дороги и недоступны финансово их родителям, а если детские центры принимают всех желающих, то там, как правило, не хватает мест.

- Мы должны не отражать реакцию, - считает Мария Бутина, - а играть на опережение.

Общество СМИ и соцсети Общество Семья и дети Власть Право Права человека Президент Совет по правам человека

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