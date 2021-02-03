Какое будущее ждет рядовых сотрудников компании, рассказал в интервью "РГ" глава "Почты России" Максим Акимов.
Что станет с обычным работником почты?
Максим Акимов: Какие бы технологии вы ни внедряли, как бы ни модернизировали отделения, какие бы мобильные приложения ни писали, если у вас будет несчастный сотрудник, у вас будет несчастный клиент. Эта логика работает железно. Мой сотрудник - мой главный клиент, и это самый важный фокус нашей работы. Хотя в компании, которая является вторым работодателем в стране по числу занятых (у нас 330 тысяч работников) и с такой территориальной распределенностью, - это сложнейшая задача.
В сегменте сотрудников массовых профессий у нас довольно большая текучка персонала. Никаких массовых сокращений не происходит, но в низкий сезон прием персонала прекращается и снова открывается в высокий. У нас как раз проблема не с тем, что надо кого-то уволить, а с наймом персонала. Например, в центральном регионе у нас довольно низкая комплектация по некоторым видам профессий в логистике.
Нам важно не "разращивать" эту занятость - люди не хотят туда идти, и для молодежи это не всегда привлекательно. Мы все прекрасно понимаем. Если бы мы могли рассчитывать, что в ближайшие 20 лет будут беспрерывные волны прироста предложения на рынке труда за счет миграции и повышения рождаемости, был бы другой разговор. Но нас ждет суровая борьба за лояльность каждого сотрудника. За то, чтобы заинтересовать его обучением, условиями труда, дополнительными "плюшками" в трудовом контракте и, конечно, заработной платой.
И там, где мы не можем привлечь людей - а они нужны, - мы эту брешь в массовом рутинном сегменте будем закрывать технологиями. Там, где не можем этого делать, будем повышать заработную плату.
В 2020 году целому ряду сотрудников мы повысили зарплаты в рамках большой программы, стартовавшей в 2019 году. Мы говорим о массовом сегменте - почтальоны, водители, операторы. Программа стоила компании свыше 12 млрд рублей, а повышение в среднем по почте (кому-то мы не повышали вообще, в том числе и мне) составило 11%. Этот темп роста в четыре раза выше, чем в среднем по стране, притом что мы не торгуем ресурсами, у нас нет эксклюзивных условий и большой валютной выручки - мы зарабатываем только трудом нашего коллектива.
Технологии требуют постоянного обучения. Наверное, это сложно в организации с таким огромным коллективом?
Максим Акимов: У нас работает корпоративный университет, и тысячи наших сотрудников сейчас обучаются по самым разным направлениям: DevOps (методология создания программных продуктов. - Прим. "РГ"), управление канбан-доской (один из популярных методов управления проектами. - Прим. "РГ"), практики бережливого производства, работа в командах, социальные коммуникации, продуктовый маркетинг, дизайн продуктов, работа с клиентом.
У нас только по программе "Клик" (программа по работе с данными в рамках "Цифровой экономики") прошли обучение более 800 сотрудников из регионов. И это не обучение навыкам работы с компьютером, это работа с данными, создание новых цифровых продуктов, продуктовая логика, развитие цифровых сервисов. Лучшие из проектов отобрали в почту. Обучение сотрудников - это беспрерывный процесс. Кстати, больше всего оно востребовано не среди топ-персонала: потребность в наставничестве и в объяснении смысла производственных манипуляций больше у тех, кто приходит работать в отделение, на сортировку, водителями, тем, кто приходит на временную работу. Вот у них такой удивительный запрос на знания.
В 2021 году будем много инвестировать в обучение сотрудников, чтобы у нас были видеокурсы, тренинговые площадки, чтобы люди могли учиться.
1. Внутренний рынок онлайн-торговли в 2020 году вырос на 44%. Российские маркетплейсы совершили революцию, перетянув спрос из зарубежных онлайн-магазинов.
2. Средний срок доставки из онлайн-магазинов сократится с 3,7 до 2 дней.
3. "Почта России" тестирует беспилотники для доставки писем, продуктов и посылок в самые удаленные населенные пункты. Выбраны будут большие аппараты с хорошей грузоподъемностью (от 100 кг) и возможностью выдерживать длинные расстояния.
4. В 2020 году цифровая выручка "Почты России" выросла на 77%. У мобильного приложения почты уже 5,2 миллиона пользователей, 15 миллионов клиентов оформляют заказы через сайт, на 40% выросло число клиентов с простой электронной подписью. В этом году "Почта России" увеличит бюджет на цифровизацию почти в полтора раза.
5. Клиенты почты смогут в один клик оформлять электронную доверенность на родных и близких для получения посылок, продлевать срок хранения посылок и менять адрес отправки. Все эти нововведения почта готова запустить в ближайшее время.
Живет такой Печкин
О своем сходстве с известным героем мультфильма Дмитрий знал давно. Во времена увлечения историческими реконструкциями друзья нередко шутили: "Смотрите, Печкин в армии". Достаточно надеть шапку-ушанку, и никакого грима не надо - каждый видит, что перед ним тот самый почтальон.
В сентябре 2019-го Сидоркевич впервые поехал в образе Печкина вручать "посылку для вашего мальчика" - так его мотомастерская поздравила с закрытием сезона дружественный мотоклуб. Имел большой успех. Так к Дмитрию пришла известность. Редкий день обходится без того, чтобы фото Печкина не появились в каких-нибудь пабликах.
- В прошлом году "Союзмультфильм" объявил в своем Instagram конкурс двойников. Я шутки ради отправил свою фотку. Ну и победил, - рассказывает Дмитрий. - Прислали подарок, а потом пригласили на мультстудию. Здорово, конечно! Это же почти мечта детства - увидеть, как делается все это волшебство. Встречался и с Охлобыстиным, который озвучивает нового Печкина. Не разочаровался - он в жизни точно такой, как на экране.
Петербургский Печкин часто попадает в объективы горожан и туристов. Дмитрий никогда не отказывает - популярность ему приятна. Говорит, однажды ехал на мопеде, и его остановил патруль ДПС. Задали только один вопрос: "Можно с вами сфотографироваться?" А ведь он тогда был даже без ушанки и плаща, "по гражданке". Все равно узнали.
В жизни Сидоркевича даже стали происходить "печкинские" события. Недавно, например, ему подарили велосипед - просто один из веломагазинов решил, что так будет правильно. И Дмитрий тут же уменьшил количество вредности в себе и в окружающем мире. В частности, завел "Почту почтальона Печкина" - поставил именной ящик для писем. Награда тем, кто не поленится написать настоящее бумажное письмо или открытку, - личное поздравление от Печкина. Бесплатно.
Отправить "настоящее", бумажное письмо "петербургскому Печкину" вы можете по адресу: 194354, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 109, корпус 2, магазин "ВелоДрайв", почтальону Печкину.