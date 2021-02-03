Клиенты "Почты России" все чаще пользуются мобильным приложением (уже 5,2 млн пользователей), сеть отделений расширяется за счет новых форматов (в 2021 году у почты появится 4,8 тысячи постаматов и партнерские пункты выдачи заказов), доставка товаров из онлайн-магазинов постепенно будет переходить к беспилотникам.

Какое будущее ждет рядовых сотрудников компании, рассказал в интервью "РГ" глава "Почты России" Максим Акимов.

Что станет с обычным работником почты?

Максим Акимов: Какие бы технологии вы ни внедряли, как бы ни модернизировали отделения, какие бы мобильные приложения ни писали, если у вас будет несчастный сотрудник, у вас будет несчастный клиент. Эта логика работает железно. Мой сотрудник - мой главный клиент, и это самый важный фокус нашей работы. Хотя в компании, которая является вторым работодателем в стране по числу занятых (у нас 330 тысяч работников) и с такой территориальной распределенностью, - это сложнейшая задача.

В сегменте сотрудников массовых профессий у нас довольно большая текучка персонала. Никаких массовых сокращений не происходит, но в низкий сезон прием персонала прекращается и снова открывается в высокий. У нас как раз проблема не с тем, что надо кого-то уволить, а с наймом персонала. Например, в центральном регионе у нас довольно низкая комплектация по некоторым видам профессий в логистике.

Нам важно не "разращивать" эту занятость - люди не хотят туда идти, и для молодежи это не всегда привлекательно. Мы все прекрасно понимаем. Если бы мы могли рассчитывать, что в ближайшие 20 лет будут беспрерывные волны прироста предложения на рынке труда за счет миграции и повышения рождаемости, был бы другой разговор. Но нас ждет суровая борьба за лояльность каждого сотрудника. За то, чтобы заинтересовать его обучением, условиями труда, дополнительными "плюшками" в трудовом контракте и, конечно, заработной платой.

И там, где мы не можем привлечь людей - а они нужны, - мы эту брешь в массовом рутинном сегменте будем закрывать технологиями. Там, где не можем этого делать, будем повышать заработную плату.

В 2020 году целому ряду сотрудников мы повысили зарплаты в рамках большой программы, стартовавшей в 2019 году. Мы говорим о массовом сегменте - почтальоны, водители, операторы. Программа стоила компании свыше 12 млрд рублей, а повышение в среднем по почте (кому-то мы не повышали вообще, в том числе и мне) составило 11%. Этот темп роста в четыре раза выше, чем в среднем по стране, притом что мы не торгуем ресурсами, у нас нет эксклюзивных условий и большой валютной выручки - мы зарабатываем только трудом нашего коллектива.

Технологии требуют постоянного обучения. Наверное, это сложно в организации с таким огромным коллективом?

Максим Акимов: У нас работает корпоративный университет, и тысячи наших сотрудников сейчас обучаются по самым разным направлениям: DevOps (методология создания программных продуктов. - Прим. "РГ"), управление канбан-доской (один из популярных методов управления проектами. - Прим. "РГ"), практики бережливого производства, работа в командах, социальные коммуникации, продуктовый маркетинг, дизайн продуктов, работа с клиентом.

У нас только по программе "Клик" (программа по работе с данными в рамках "Цифровой экономики") прошли обучение более 800 сотрудников из регионов. И это не обучение навыкам работы с компьютером, это работа с данными, создание новых цифровых продуктов, продуктовая логика, развитие цифровых сервисов. Лучшие из проектов отобрали в почту. Обучение сотрудников - это беспрерывный процесс. Кстати, больше всего оно востребовано не среди топ-персонала: потребность в наставничестве и в объяснении смысла производственных манипуляций больше у тех, кто приходит работать в отделение, на сортировку, водителями, тем, кто приходит на временную работу. Вот у них такой удивительный запрос на знания.

В 2021 году будем много инвестировать в обучение сотрудников, чтобы у нас были видеокурсы, тренинговые площадки, чтобы люди могли учиться.

Факты

1. Внутренний рынок онлайн-торговли в 2020 году вырос на 44%. Российские маркетплейсы совершили революцию, перетянув спрос из зарубежных онлайн-магазинов.

2. Средний срок доставки из онлайн-магазинов сократится с 3,7 до 2 дней.

3. "Почта России" тестирует беспилотники для доставки писем, продуктов и посылок в самые удаленные населенные пункты. Выбраны будут большие аппараты с хорошей грузоподъемностью (от 100 кг) и возможностью выдерживать длинные расстояния.

4. В 2020 году цифровая выручка "Почты России" выросла на 77%. У мобильного приложения почты уже 5,2 миллиона пользователей, 15 миллионов клиентов оформляют заказы через сайт, на 40% выросло число клиентов с простой электронной подписью. В этом году "Почта России" увеличит бюджет на цифровизацию почти в полтора раза.

5. Клиенты почты смогут в один клик оформлять электронную доверенность на родных и близких для получения посылок, продлевать срок хранения посылок и менять адрес отправки. Все эти нововведения почта готова запустить в ближайшее время.