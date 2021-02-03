Фронтмен "Алисы" - тонкий и мудрый лирик. В составе группы, играющей тяжелую музыку с глубокими, исповедальными стихами, он сочинял и красивые, душевные, драматичные баллады: "Осеннее солнце", "Плач", "Стерх" или "Театр". В них было вровень - света, откровений, поиска истины, хороших стихов и небанального мелодизма. А в пору коронавируса, когда фестивали отменялись один за другим и у "Алисы" вынужденно стало мало концертов, Кинчев записал уже и свой сольный "Белый шум".

Это на сцене Константин Кинчев только поет. А дома на Покровке у него есть и своя небольшая студия, причем со временем он выучился отменно играть не только на гитаре, но и на клавишных, и других инструментах.

- Я сам пишу все песни, делаю аранжировки, расписываю партии всех инструментов, а потом приношу запись нашим музыкантам и предлагаю: "Послушайте - может быть, у вас появятся свои идеи, как сыграть лучше, жду ваших вариантов и давайте начнем репетировать", - рассказывал Кинчев обозревателю "РГ" несколько лет назад.

Сам же теперь и объяснил, почему ему так важен "Белый шум":

- Это - мои переживания. И музыка, которая тащит меня и начинает тащить тех, кто соглашается играть ее вместе со мной. Надеюсь, и те, кто будут ее слушать, тоже проникнутся этой пульсацией. Мне бы очень этого хотелось...

Конечно, хотелось знать, чем сольник будет отличаться от дисков "Алисы". И Кинчев рассказал с присущей ему основательностью:

- "Алиса" для меня, так уж вышло - моя жизнь, моя любовь и моя ответственность перед вами, уважаемые. Поэтому в альбомах "Алисы" я пытаюсь помочь красно-черному движу пройти по жизни так, чтобы потом не было мучительно больно. Из-за этого ее альбомы многим, особенно случайно зашедшим, кажутся тенденциозными, прямолинейными и слишком дидактичными. Наверное, так и есть. Но мне важно где-то предупредить, где-то подсказать, опираясь на собственный опыт, где-то указать на опасность тех путей, по которым решил двигаться этот мир...

Выход "Белого шума" запланирован на 1 сентября, и станет возможным благодаря поклонникам группы. Многие с "Алисой" уже не один десяток лет.

"Пацаном я, может, впервые задумался о жизни благодаря "Алисе". Смог стать человеком, - рассказывал на "Нашествии" один уже очень взрослый фанат. - Нас, обязанных чем-то песням Кинчева, много. Поэтому ходим на все концерты да и давно дружим между собой..."

А обозреватель "РГ" вспомнил, как в 90-е после концерта в Горбушке Кинчев принимал в гримерке фанатов. Каждому отводилось три-пять минут. Кто-то просил автограф, кто-то рассказывал свою историю. А он сидел напротив: слушал, иногда советовал. А позднее в Питере, заметив, как охрана избивает зрителя, остановил концерт и заступился. Немногие поступали так же.

Да, "Белый шум" не будет продаваться в магазинах, а станет распространяться только по системе краудфандинга, то есть за диск надо заплатить заранее, чтобы у артиста появились деньги на то, чтобы его выпустить. Но уже за первый день предпродажи поклонники "Алисы" собрали на "Белый шум" четыре миллиона рублей. Кто бы сомневался...